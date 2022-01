Orrego advierte que la RM podría vivir racionamiento de agua: "El cambio climático es una realidad"

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, advirtió que podría haber racionamiento de agua potable este 2022 en caso que persista la sequía.

Un llamado realizó el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, por la sequía que se vive en la zona central y que puede llevar al racionamiento de agua potable en la capital.

Sus palabras se realizaron en medio de la acción judicial de la que ayer se hizo parte la autoridad. Una demanda para dejar nulo el convenio entre AES Gener y Aguas Andinas, que permite la utilización de agua destinada al consumo humano para el funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

A raíz de ello, Orrego escribió en su Twitter que “en medio de esta megasequía y el cambio climático no podemos descartar racionamiento de agua para #StgoRM este año”.

“Por eso el llamado es transversal: personas, organizaciones, empresas y Estado debemos cuidar un recurso tan valioso y escaso como el agua”, agregó.

En medio de esta mega sequía y el cambio climático no podemos descartar racionamiento de agua para #StgoRM este año. Por eso el llamado es transversal: personas, organizaciones, empresas y Estado debemos cuidar un recurso tan valioso y escaso como el agua. — Claudio Orrego L. (@Orrego) January 14, 2022

Palabras similares expresó en el programa Podría ser otra cosa, de Radio Bío Bío, donde señaló que se hizo parte de la demanda porque hay que cuidar el agua de la capital.

“En los próximos meses no descarto que tengamos racionamiento en Santiago… si no llueve, si no tenemos nieve”, expresó.

Orrego agregó que “el cambio climático en Santiago es una realidad y tenemos que cuidar cada gota de agua como hueso santo”.