Noche de comedia sin precedentes en EEUU: late night shows abordan emergencia climática

La noche del 22 de septiembre pasará a la historia de la televisión estadounidense como la jornada en la cual la emergencia climática se tomó los principales estelares de comedia del país.

En línea con el inicio de la Semana del Clima de Nueva York, los espacios dejaron de bromear con la política y la contingencia para concientizar acerca de los esfuerzos que se necesitan a modo de evitar una catástrofe ambiental de la mano del calentamiento global por las emisiones de gases de efecto invernadero.

“La Noche del Clima”, como se publicitó, reunió a los principales rostros de late night de la más grandes estaciones de TV: The Tonight Show con Jimmy Fallon y Late Night con Seth Meyers en NBC, The Late Show con Stephen Colbert y The Late Late Show con James Corden en CBS, Full Frontal con Samantha Bee en TBS, Jimmy Kimmel Live! en ABC y The Daily Show con Trevor Noah en Comedy Central.

Kimmel, por ejemplo, partió su programa con una compilación de comentaristas, religiosos y políticos escépticos de la situación, burlándose de sus posturas que claramente difieren con la evidencia de la ciencia.

“Somos unos golden retrievers sentados en un estacionamiento caluroso y nuestros dueños se niegan a abrir la ventana. Y no son solo los republicanos: la administración Biden todavía apoya la perforación mar adentro y hace lobby con la OPEC y Rusia para producir más combustibles fósiles. Biden va camino a aprobar más permisos de petróleo y gas que en cualquier año del gobierno de Trump y los demócratas dejaron los subsidios a los contaminantes en la gran Ley del Clima”, espetó Kimmel.

“Si no actuamos ahora y en grande entonces casi que no habrá un planeta para que Jeff Bezos lo deje en su cohete-dildo propulsado con hidrógeno líquido”, añadió.

Por su parte, Bee comenzó su programa hablando de los problemas en la vieja infraestructura sanitaria y el flujo de aguas residuales, algo que afecta a cerca de 800 ciudades en Estados Unidos y causa la liberación de 900 mil millones de galones de líquido sin tratamiento a cursos o cuerpos de agua.

En tanto, Colbert destacó el hecho que, según The Hill, 25% de la Cámara de Diputados y el 30% del Senado estadounidense niegan reconocer el cambio climático causado por la humanidad.

“Me sorprende que tan pocos senadores no lo crean. O sea, Chuck Grassley (republicano, Iowa, 88 años) debe estar impactado con todos los cambios que ha visto desde su infancia en Pangea”, dijo.

Tras ello divulgó otro dato de The Hill, que calculó que el promedio de edad del Senado es 64,3 años, lo más alto en la historia de Estados Unidos. Con eso hizo un llamado a intentar convencer a la población de mayor edad, que no está tan preocupada por las consecuencias del fenómeno.

La Semana del Clima de Nueva York se desarrolla en paralelo a la 76 Asamblea de las Naciones Unidas, justamente en la Gran Manzana.

A continuación, revisa algunos de los clips de estos programas:

Kimmel

Fallon

Meyers

Bee

Colbert

Corden

Noah