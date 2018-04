Youtuber español podría ser encarcelado luego de humillar a mendigo en video viral

Youtube es un espacio en donde es dif√≠cil destacar sin hacer algo controversial o in√©dito, pero pocos pueden decir que sus videos los han puesto bajo la mirilla de la ley. √Čsta es la situaci√≥n bajo la cual se encuentra Kanghua Ren, conocido como ReSet en la red social, quien podr√≠a pasar dos a√Īos tras las rejas por un video donde humilla a un mendigo en Espa√Īa, entreg√°ndole galletas Oreo rellenas con pasta de dientes.

En el video, Ren responde a varios “desaf√≠os” enviados por sus fans. Uno de estos consiste en reemplazar la crema de una galleta Oreo con pasta dental y entreg√°rsela a una persona al azar en la calle, y otro sobre ayudar a gente necesitada con dinero.

El youtuber decide combinar ambos retos, entregando un pack de galletas Oreo rellenas con pasta de diente y 20 euros (cerca de 14 mil pesos) a un mendigo que encuentra cerca de su residencia en Barcelona. Durante el registro, bromea de que las galletas deberían ayudarle ya que no debe haber lavado sus dientes en mucho tiempo.

Esto obtuvo una reacci√≥n negativa por parte de sus fans y el p√ļblico espa√Īol, lo cual lo llev√≥ a eliminar el video original y su primera respuesta a la controversia. Ambos registros han sido respaldados en la plataforma por otros youtubers, quienes han repudiado sus acciones.

Seg√ļn recoge el diario espa√Īol El Pais, El mendigo, identificado como Gheorghe L., fue visitado por el youtuber varias veces luego de la publicaci√≥n original. En un principio para disculparse, pero tambi√©n para intentar grabar un nuevo clip donde pasar√≠a un d√≠a viviendo con √©l en situaci√≥n de calle.

Una mujer no identificada, quien hab√≠a visto el video original gracias a la cobertura medi√°tica de la controversia, denunci√≥ al joven a la Guardia Urbana, quienes le impidieron grabar su video y llevaron la situaci√≥n a las autoridades espa√Īolas.

La Fiscalía de Odio y Discriminación del país europeo habría pedido prisión preventiva, una fianza de 6 mil euros (cerca de 4 millones 400 mil pesos) y la revocación de su pasaporte hasta nuevo aviso. Estas acciones fueron tomadas luego que se determinara que su actuar degradaba la dignidad e integridad moral de una persona con fines de lucro a través de la publicación y promoción de sus videos.

Seg√ļn la informaci√≥n presentada por la fiscal√≠a, Ren recibi√≥ cerca de 2200 euros en remuneraci√≥n por anuncios en sus videos durante el periodo de tres meses en que ocurrieron los eventos (cerca de 1 mill√≥n 500 mil pesos). En caso de ser condenado por esta situaci√≥n, Ren podr√≠a llegar a pasar dos a√Īos en la c√°rcel.

La defensa del youtuber ha alegado que la intención del joven no era maliciosa, y que la pasta de dientes no constituye un elemento nocivo para la salud de una persona, por lo cual no puede considerarse como un intento de envenenamiento o discriminación. Por el momento, el caso todavía esta bajo consideración de las autoridades,las cuales deberán pronunciarse en los próximos meses.