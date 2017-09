La historia detrás de Orejón, el famoso perro "ladrón de empanadas"

“Orejón” es el nombre de la nueva sensación de internet, que ha cautivado incluso a los medios extranjeros. Estamos hablando del perro de Andacollo famoso por robarse una empanada en medio de una entrevista.

Las imágenes del animal llegaron incluso a medios destacados como la revista Time de Estados Unidos, el diario El País de España y el portal Pickle en Austria, donde sus usuarios quedaron encantados con la sutileza e inteligencia del can.

Su historia, sin embargo, no ha sido nada fácil. Orejón fue abandonado por sus dueños y llegó hasta la plaza Videla de Andacollo, donde se unió a un grupo de perros callejeros que circulan por la ciudad.

Según el diario El andacollino, Orejón y sus amigos siempre están en busca de comida en basureros o donde les sea posible encontrarla.

No obstante, gracias al famoso video, la suerte del perro podría estar por cambiar. Sebastián González, el joven de 17 años que conducía la entrevista, tiene pensado adoptar al animal. “Haré lo posible por buscarlo en Andacollo y dejármelo para mí, ya que es callejero”, comentó al portal Verne de el diario español El País.

“Nunca pensé que se haría viral, me siento feliz y orgulloso por el perrito, sería muy afortunado de adoptarlo”, dijo y agregó que hasta el momento no ha podido hacerlo debido a que la gente del sector no se lo permite por la gran cantidad de publicaciones que ha provocado el animal en todo el mundo.

Pero más allá de la simpática anécdota del video, los pobladores del lugar aseguran que las imágenes muestran una compleja realidad. La irresponsabilidad de los dueños de mascotas, han provocado una cantidad alarmante de perros callejeros, por lo que llamaron a la población a poner atención y cuidar a sus mascotas.