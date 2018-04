Mujer de 41 años asegura que dejó de envejecer a los 20: creen que es la novia de su hijo

Shimmi Mushi es una mujer de 41 a√Īos, oriunda de la ciudad de Bolton, Inglaterra, quien asegura que a los 20 a√Īos “dej√≥ de envejecer”.

Tanto as√≠ que cuando su hijo Ameen era adolescente, a quien tuvo a los 20 a√Īos, la confund√≠an con su novia. “Siempre me he visto joven. A medida que mis amigos comenzaron a envejecer, parec√≠a ir en la direcci√≥n opuesta, pero no tengo idea por qu√©”, coment√≥ al medio ingl√©s Metro.

Shimmi, coment√≥ que al ser mam√° tan joven tuvo que ingeni√°rselas para poder criar a su hijo, y de hecho pens√≥ que que el estr√©s iba a manifestarse en su rostro, sin embargo, parece haber detenido el envejecimiennto. “Yo al comienzo no lo notaba, pero todos mis amigos s√≠, de hecho bromeaban con que les diera el secreto de la juventud“, indic√≥.

La mujer asegur√≥ que no se ha operado nunca y que el cuidado de su piel es bastante simple, de hecho su rutina de belleza consiste en usar toallitas h√ļmedas para beb√©s y cualquier crema hidratante que est√© en oferta en alguna farmacia o supermercado. En cuanto a la alimentaci√≥n, se cuida bebiendo t√© verde y no fuma ni bebe alcohol. Tambi√©n visita el gimnasio y bebe mucha agua.

Shimmi cree que su aspecto juvenil probablemente se deba a su gen√©tica, ya que sus padres, Siraj y Nooie, tambi√©n lucen bien en su vejez. Pero m√°s all√° de los halagos que pueda recibir, tambi√©n se√Īal√≥ que a veces puede ser bastante molesto. “Me han pedido identificaciones para comprar alcohol tantas veces que hay ocasiones en que simplemente se niegan a atenderme directamente“, eso s√≠, agrega que vale la pena ver la expresi√≥n en el rostro del vendedor cuando ve su identificaci√≥n. “Me siento como la versi√≥n femenina de Peter Pan, la ni√Īa que nunca creci√≥”.

Respecto al tema con su hijo, coment√≥ que las personas que desconoc√≠an su parentezco, pensaban que eran hermanos o novios. Adem√°s, siempre han sido ellos dos solos, por lo que su relaci√≥n es muy estrecha. “En la noche de graduaci√≥n de Ameen, la gente pens√≥ que √©ramos una pareja. Para m√≠ puede ser muy halagador y me hace re√≠r, pero eso a √©l lo volvi√≥ loco“, record√≥.

Lo mismo ocurri√≥ en las reuniones del colegio con maestros, quienes pensaban que era su hermana. Ahora que Ameen tiene 20 a√Īos, ha aceptado estos comentarios sobre el aspecto de su madre y se los toma con humor, y ella espera que su apariencia no cambie mucho de aqu√≠ a unos a√Īos.