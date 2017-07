JVR por aborto en tres causales: Lo que hay dentro del útero materno es un ser humano vivo

Luego de que la Cámara Alta aprobara el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, la oposición amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para que se invalide la legislación pues se estarían vulnerando los derechos del feto que está por nacer.

Jacqueline Van Rysselberghe, senadora y presidenta de la UDI, y quien además votó en contra de las tres causales, aseguró en la instancia que “se generó atención de salud orientada a matar a un feto, por lo tanto nosotros creemos que se está vulnerando la Constitución”.

En entrevista con Podría Ser Peor, la senadora reiteró su rechazo al proyecto y aseguró que “quienes estamos en contra del aborto tenemos el convencimiento de que lo que hay dentro del útero materno es un ser humano vivo“, por lo que creen que es un sujeto de derechos.

Aunque reconoció que la violación es un acontecimiento sumamente dramático, señaló que “el culpable de esa agresión es el violador y aquí lo que estamos haciendo nosotros es a este ser decirle que como fue concibo en situaciones de violencia no tiene derecho a nacer”.

Por lo mismo es que reafirmaron las intenciones de recurrir al TC, argumentando que “las leyes tienen que ajustarse al reglamento jurídico y no solo nuestro sector, sino que también la Nueva Mayoría en varias oportunidades han recurrido al tribunal, porque es parte de nuestro ordenamiento”.

La discusión principal, aseguró, no tiene que ver con la posibilidad de que la madre decida o no continuar con el embarazo sino que se ajusta a los derechos del feto. “¿El derecho a la vida se puede relativizar de acuerdo a las circunstancias vitales de cada personas? algunas dicen que sí y otras que no, y esa es la discusión de fondo”, indicó.

Escucha la entrevista completa realizada por Julio César Rodríguez en Podría Ser Peor a continuación: