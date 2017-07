Rossi y desafuero: Estoy tan seguro que voy a ganar que estoy dispuesto a arriesgarlo todo

La Fiscalía informó que solicitará la formalización de Fulvio Rossi y Jorge Pizarro por delitos tributarios en el marco del caso SQM,

En ese contexto, el senador y exmilitante del PS, indicó que solicitará ser desaforado y así poder enfrentar a la justicia.

En conversación con Expreso Bío Bío, Fulvio Rossi, se refirió al trabajo de la Fiscalía y aseguró que prefiere ir a tribunales para demostrar su inocencia.

El parlamentario indicó que “estoy tan seguro que voy a ganar, que estoy dispuesto a arriesgarlo todo, pero quiero poner punto final y enfrentar las elecciones con tranquilidad”.

En la misma línea comentó que “yo estoy completamente seguro que voy a ganar en tribunales de justicia y espero que el Ministerio Público tenga el coraje de ir a los tribunales porque los argumentos que tienen, se les van a caer a pedazos”.

Rossi además cuestionó el trabajo de la Fiscalía y aseguró que la formalización contará con los mismos antecedentes de hace un año y medio, pero que se optó esta fecha porque coincide con su candidatura al Senado.

En ese contexto aseguró que “el Ministerio Público está interviniendo una contienda electoral y yo como no confió en el Ministerio Público, he sido víctima de decisiones arbitrarias, he sido víctima de atentados al debido proceso, quiero que un órgano de control jurisdiccional se pronuncien y digan si hay merito en esto”.

Asimismo sostuvo que que Hugo Gutiérrez, quien sería su competencia en las elecciones, tiene contactos en el Ministerio Público y agregó que “pasa todos los días para presionar y que me saquen de la cancha”.

El parlamentario comentó que “la investigación se ha hecho a través de los medios de prensa, con fiscales polillas que andan buscando la luz y cuando hay una luz, aparecen haciendo declaraciones”.

Además concluyó que “van a sufrir una derrota monumental, por eso no me extraña que estén ofreciendo salidas alternativas, que muchos la han tomado, yo no voy a tomar salidas alternativas, quiero ir de frente, con la frente en alto y demostrar mi inocencia en un organismo que al menos me garantice imparcialidad”.

