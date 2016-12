Corporación Miles: tenemos un desastre en temas de salud sexual y reproductiva en Chile

La Corporación Miles reveló el resultado del Informe sobre Sexualidad en Chile, indagación que muestra el alza de embarazos en niñas de 11 y 12 años.

En conversación con Expreso Bío Bío, Claudia Dides, directora de la Corporación Miles, indicó que los embarazos adolescentes han bajado en términos generales, en el grupo de 15 y 19 años donde habían 40 mil y ahora están en 38 mil, pero sigue siendo muy importante este porcentaje.

“Para nosotros no hay una estabilización porque desde 2010 hay datos que registran a niñas de 10 años, inclusive, hasta los 12 años, y eso es preocupante porque esos embarazos están asociados a violencia sexual y violaciones”, sostuvo.

Asimismo, precisó que es muy duro constatar cifras con la infancia que son muy lamentables.

“En Chile siempre ha existido la violación y la violencia sexual, me parece que lo que estamos haciendo hoy es visibilizar este tema en las familias. El 89% de las violaciones en este grupo etario se da al interior de las familias, muchas veces se escondía esa realidad y hoy se está abriendo, no creo que sea un fenómeno nuevo, sino que estamos constatando esta realidad”. dijo.

Añadió que efectivamente ha bajado la iniciación sexual de los niños y niñas.

“Tiene que ver con varios factores como cambios culturales, en relación a acceso a la información que tienen los adolescentes, pero principalmente lo que hay que tratar de hacer es retardar la iniciacion sexual que no tiene que ver con una cuestión moral o valórica, sino que adolescentes entre 10 y 15 años no están preparadas para tener vida sexual ni para ser madres”, precisó.

Asimismo, precisó que la educación sexual permite poder detectar estos actos de violencia desde la temprana edad si se les enseñan “tips” en los niños a cuidarse sobre las violaciones.

“En este país no hay política de educación sexual y las que han habido, han sido poco estables y poco rigurosas en el tiempo, y depende en el fondo del gobernante de turno. Solicitamos que sea una política de Estado, que cada colegio elija de acuerdo a sus valores, eso creo que ya es una discusión que está zanjada, pero no podemos no tener educación sexual porque tenemos un desastre en los temas de salud sexual y reproductiva en Chile”, precisó.

También, explicó que existe mucho temor por parte de la clase política y de quienes toman las decisiones de poder hacer una política pública en la materia.

“Son ellos quienes no se quieren dar cuenta porque cuando tú lo conversas con los padres, en la calle y en las encuestas, todo el mundo está de acuerdo. Otra vez nos vemos con la poca sintonía que tiene los decidores de políticas públicas con este tema que está tan vigente”, aclaró.

Finalmente, acotó que “hay una falta de voluntad política inmensa para tratar estos temas”, aseveró.

