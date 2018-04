Consignan como lugar de "desórdenes" servicentro donde ocurrió pelea de Craighouse

Seg√ļn un informe de “Servicios Integrales de Seguridad Limitada”, el servicentro de Lo Barnechea ubicado en Avenida Los Trapenses, donde se produjo una golpiza a un joven en septiembre de 2017, qued√≥ consignado como un lugar frecuente de violencia que debe ser reforzado los fines de semana con una camioneta de Copec, supervisor y guardia.

Esto se dio a conocer luego que la Fiscalía local de Las Condes comenzara una investigación contra un grupo de estudiantes del Craighouse por su presunta participación en tres golpizas en el sector oriente de la capital. Esta indagatoria comenzó tras el incidente que sufrió Vicente Moral Martínez (20), donde acusa que fue agredido tras presentar lesiones graves en su rostro.

‚ÄúEste local es muy frecuente los fines de semana (principalmente jueves, viernes y s√°bado) que se congreguen muchos j√≥venes bajo los efectos del alcohol los que provocan des√≥rdenes, peleas y hurtos de mercader√≠a‚ÄĚ, indica este informe de seguridad que emiti√≥ Pronto Copec, seg√ļn consign√≥ La Tercera.

Informe de investigación

La Policía de Investigaciones le emitió a la Fiscalía un informe donde se cuentan las gestiones que han estado realizando para esclarecer este caso.

Por ejemplo, aparece el testimonio de la víctima Moral Martínez, quien se refirió a la situación que vivió con uno de los estudiantes de este establecimiento cuando esta persona lo habría empujado tras pedirse que se corriera para ir a revisar su celular que estaba cargando.

“Me levant√© de la silla y lo empuj√© hacia atr√°s, logrando √©l propinarme un golpe de pu√Īo en el rostro (…) lo que gener√≥ que yo comenzara a sangrar; de igual forma, al haberlo empujado, este sujeto se enred√≥ en la silla y cay√≥ al piso, reincorpor√°ndose inmediatamente para golpearme, interviniendo uno de sus amigos, quien intenta empujarme, sum√°ndose los otros tres sujetos que los acompa√Īaban‚ÄĚ.

Uno de los ayudantes de cocina de este local, Gerald Molina Bruno, apoy√≥ esta versi√≥n e indic√≥ que “dos sujetos se pararon uno a cada lado de Vicente y uno de ellos le propin√≥ un golpe de pu√Īo en el rostro, ante lo cual Vicente se puso de pie y lo empuj√≥ el otro de los j√≥venes se abalanz√≥ sobre √©l propin√°ndole algunos golpes en el rostro‚ÄĚ.

En tanto, el principal inculpado de este hecho, identificado como M.G.S (17), se√Īal√≥ que “no me dejaba espacio para pasar (…) dici√©ndole en dos ocasiones ‚Äėpuedo pasar‚Äô, como no obtuve respuesta, en una tercera ocasi√≥n tom√© su silla, s√≥lo con la intenci√≥n de correrla un poco para pasar, levant√°ndose √©l de la silla bruscamente, y propin√°ndome un golpe de pu√Īo (…), cayendo yo al piso y reincorpor√°ndome inmediatamente, con la intenci√≥n de defenderme y golpearlo devuelta, pero no tengo certeza de haber logrado golpearlo”.

Por si parte, uno de los j√≥venes que acompa√Īaba a M.G.S, que fue identificado como B.N.B, se√Īal√≥ que esta persona fue tres veces a revisar su celular que estaba al lado de la v√≠ctima e indic√≥ que ‚Äúen la √ļltima, el sujeto que estaba sentado junto a los enchufes se puso de pie y le propin√≥ un golpe en el rostro a M.G.S, provocando que √©l cayera al piso, poni√©ndose inmediatamente de pie y lanzando un golpe, no obstante, no recuerdo si logr√≥ golpear al sujeto, en ese instante junto a mis amigos intervenimos para separar la pelea‚ÄĚ.