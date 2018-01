Ezzati: "He actuado con verdad, pese a lo que digan algunas mentes desquiciadas en EEUU"

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 18:04 · Actualizado a las 18:54

El cardenal Ricardo Ezzati visitó la Parroquia Santa Isabel de Hungría de Estación Central, una de las tres iglesias que fueron atacadas en la capital durante la madrugada.

“Desde las 15:00 horas he estado dando vuelta por todas las comunidades donde ha habido alguno de estos problemas. Gracias a Dios los daños materiales son los que se han podido ver, quizás este sea el mayor y no son de gravedad”, comentó.

Ezzati además señaló que “la gravedad está en la intolerancia de quienes teniendo el derecho de disentir, disienten con formas que no son las adecuadas. Nunca la violencia pude ser algo valioso, al contrario. Siempre uno tiene el derecho de disentir con los demás, pero naturalmente con el respeto que se debe a todas las personas e instituciones”.

El cardenal también se refirió a la carta que envió el papa Francisco en 2015 sobre el caso del obispo Barros. En este sentido, Ezzati señaló que “yo puedo decirles solamente que la carta es auténtica, que lo que dice ahí es lo que dice el Santo Padre. El contenido no es de competencia mía, no sé lo que podría haber habido detrás”.

“Los abusos son siempre muy graves, yo siempre he dicho que aunque hubiera solamente un caso, ese caso sería sumamente grave. Frente a todos los abusos, yo puedo decir personalmente que he tenido una claridad y he actuado siempre con mucha verdad y con mucha conciencia a pesar de lo que digan algunas mentes desquiciadas en Estados Unidos”, agregó..