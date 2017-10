Director del SML sobre movilización: Esperamos que hoy podamos tener una resolución

La paralización de los funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) por mejoras salariales ha generado el disgusto y la angustia de las personas que hasta la fecha esperan poder retirar el cuerpo de sus familiares del recinto.

Este lunes un grupo de 40 individuos, entre ellos, personas que precisamente exigían la entrega de los cuerpos, ingresaron a las dependencias para ocasionar destrozos en las instalaciones.

Lee también | Carabineros detiene a cinco personas por ataque a dependencias del Servicio Médico Legal

El director del establecimiento, Gabriel Zamora, aseguró a Radio Bío Bío que la dirección nacional no se encontraría apoyando la movilización, no obstante, agregó que les correspondería solucionarla con el objetivo de que los usuarios no se vean perjudicados.

“Esta movilización daña a nuestro usuarios que vienen a retirar a sus fallecidos. Queremos señalar que esta es una movilización que afecta al estamento profesional, que corresponde más menos en un 20% al total de los funcionarios del Servicio Médico Legal“, dijo.

Zamora lamentó lo ocurrido ayer en las dependencias del SML y lo calificó como “actos vandálicos”, que además habrían afectado a la moral de los funcionarios que se encuentran trabajando.

“Se sintieron atemorizados por estos delincuentes que entraron y cometieron vandalismo, destrozos, en un edificio patrimonial y además robaron implementos que indudablemente van a afectar nuestro presupuesto porque los tenemos que reponer”, sostuvo el director.

Al ser consultado por la paralización, expresó que han negociado con el gremio para dar respuesta a las demandas.

“Esperamos que hoy día a través de una asamblea podamos tener definitivamente la resolución a este conflicto. Creemos que hay una buena disposición de los dirigentes para buscar soluciones y por tanto creemos que en el más corto plazo así ocurra”, señaló Zamora.

En esta línea, agregó que de no llegar a un acuerdo con los dirigentes hay establecido un plan de contingencia para superar los problemas que se han presentado hasta el momento.

Respecto a los destrozos, enfatizó en que los individuos que los causaron se hacían pasar por amigos de los fallecidos.

“Nosotros hemos calificado esto como un acto delictual y este acto delictual ha sido producto de una querella que nosotros hemos presentado a través del Consejo de Defensa del Estado, porque hay daños que hemos avaluado en $20 millones y que van a afectar nuestro presupuesto y funcionamiento”, dijo.

El director explicó que la entidad no tiene seguros comprometidos contra este tipo de casos. “Esto es algo que tenemos que sacar de nuestro presupuesto”, acotó.

En este marco, agradeció a las familias la disposición para comprender lo que ocurre con el SML.