Ministra Tapia inicia entrega de tarjeta para adultos mayores con viajes ilimitados

La presidenta Michelle Bachelet anunció el lunes la eliminación de las restricciones a pensionados y jubilados en torno a los viajes semanales que podían realizar los adultos mayores a través del Metro.

Esto tras la polémica que restringía a 14 viajes semanales en Metro la Tarjeta de Adulto Mayor (TAM), con una tarifa de $210, lo que con esta modificación permitirá el desplazamiento de las personas de la tercera edad de forma ilimitada.

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia, junto con iniciar la entrega de la TAM y señaló que se coordinaron con la cartera de Hacienda y Metro en un trabajo conjunto.

“Gracias a un análisis técnico y económico pudimos poner a disposición de la presidenta la información para que ella tomara la decisión de extender sin restricciones el beneficio en el Metro”, precisó.

Añadió que el Metro ha dispuesto de dos estaciones para entregar la TAM. “El llamado es a que se informen, a que dependiendo del apellido puedan ir a buscar esta nueva tarjeta”, dijo.

“Esto refleja el compromiso que tiene la Presidenta de la República y que tiene el Gobierno con los adultos mayores”, señaló.

En esa línea, explicó que los boletos unitarios pueden seguir siendo usados por los adultos mayores, los que serán vendidos hasta el 31 de diciembre de este año, con una vigencia hasta el 21 de marzo de 2018.

“Lo importante aquí es hacer el proceso del cambio tecnológico, la tarjeta está siendo distribuida por Metro y se está haciendo el cambio tecnológico para contar con los viajes sin restricción, los que deberán estar disponibles a más tardar el 21 de agosto de este año”, dijo.

Agregó que en dos semanas a más tardar, la TAM debería estar programada para realizar viajes sin restricción.

La titular de la cartera de Transportes explicó que este incremento en el viaje representa como máximo $1.200 millones anuales, es decir, un 0,2% de costos del total del sistema, lo que permite mantener el equilibrio financiero y poder adoptar esta medida con el actual subsidio de transporte capitalino.

En esta línea, acotó que existe una política para los adultos mayores en el país y que están favoreciendo a más de 7 mil personas con estos servicios subsidiados tanto para la región Metropolitana como el país.

“Hoy el subsidio al transporte público está establecido por ley, aprobado por ley, es un marco presupuestario. Si nosotros subsidiáramos el transporte público, obviamente se requiere contar con más recursos que hoy no es factible hacerlo. Eso no quiere decir que nosotros no nos desafiemos en futuros gobiernos e instancias a buscar una solución”, precisó.

Ampliación del servicio

Consultada sobre ampliar el beneficio no sólo a pensionados y jubilados, Tapia explicó que siempre hay que buscar soluciones pero gradualmente, ya que debe respetarse el equilibrio del sistema.

“Hoy por lo tanto hemos informado que es posible entregar este beneficio y en el futuro tenemos que ir evaluando la entrega de ampliaciones como las que se plantean u otro tipo de subsidios”, detalló.