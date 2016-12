Corte acoge recurso de protección por corte de luz y agua en departamentos de Santiago

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió acoger un recurso de protección en contra de la administración de un edificio en Santiago Centro, que suspendió los servicios de agua potable y energía eléctrica, por el no pago de multas cursadas por el supuesto uso de departamentos como apart hotel.

En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada, resolvió a favor de la solicitud presentada por Valeria Díaz Giacaman, en contra de la administración del Edificio Morandé 626-696, por el corte de servicios básicos que afectó a cuatro departamentos de su propiedad.

“Tratándose de multas las que originan el acto recurrido, el apremio establecido por la Ley no resulta aplicable, sin que la conclusión anterior se ve alterada por lo dispuesto en la cláusula catorce del Reglamento Interno del Condominio Morandé N°626-696, agregado a fojas 60 y siguientes, que refiere que las multas serán consideradas gastos comunes y pasaran a incrementar el Fondo de Reserva, pues los gastos comunes –como se dijo– encuentran su definición en la ley y las consecuencias de su morosidad también se regulan legalmente, permitiendo ciertos apremios en determinadas condiciones que no aparecen cumplidas en estos antecedentes, lo que conduce a calificar de ilegal el acto recurrido, así como carente de justificación, resultando arbitraria, esto es, efectuada por un mero capricho”, sostiene el fallo.

“Los anuncios de corte de energía eléctrica y de agua caliente en los departamentos 401, 2807, 813 y 205 amenazan el derecho de propiedad reconocido en el numeral veinticuatro del artículo 19 de la carta fundamental, al informar apremios a los propietarios de los referidos departamentos fuera de los casos establecidos por la ley, pues al no contar con energía eléctrica y agua se les restringen los atributos propios del dominio, como lo son el uso y goce, pues no podrán disfrutar en plenitud de los referidos inmuebles al no contar con tan esenciales suministros”, agrega.

Así, la Corte decidió acoger el recurso de protección, calificando los cortes de “ilegales”, dejándolas sin efecto.