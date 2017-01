Acusan discriminación: piden a joven con síndrome de Down abandonar piscina para niños

Patricia Riveros, residente del condominio Casas de Valencia en Quilpué, acusó discriminación contra su hijo con síndrome de Down, luego que le pidieran salir de la piscina del lugar “porque estaban otros niños en el agua”.

Se trata de Rodrigo Astudillo, de 32 años, quien el pasado martes fue con su madre a los espacios comunes del condominio a capear el fuerte calor, según consigna La Estrella de Valparaíso.

“(La encargada) se acercó y me dijo que Rodrigo no podía estar ahí. Le pregunté por qué y me dijo que era porque estaban los otros niños en el agua”, relató su madre.

“Me dijo que no lo llevara más a la piscina”.

Tras darse cuenta de la situación, su hijo le pidió entrar “una vez más y se salía al tiro”.

Sin embargo, Patricia cuenta que “cuando se metió de nuevo las madres que estaban con sus niños en la piscina los tomaron y se los llevaron”.

“Fue penca, súper penca. Me sentí mal”, relató el joven al matutino.

Tras el episodio, Rodrigo, quien es participante de las Olimpiadas Especiales y ganador de un campeonato de surf en Pichilemu, se encerró en su pieza.

Consultada por el medio porteño, la presidenta del condominio, Margarita Salas, explicó que las normas establecen que la piscina es para niños de hasta 15 años y que a Rodrigo igualmente se le deja entrar.

“Su condición mental sabemos que es inferior”, sentenció.

Este lunes la madre recurrirá a tribunales para presentar una demanda por discriminación contra quienes resulten responsables.

Mira aquí la nota de La Estrella de Valparaíso.