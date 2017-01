Directora de Sernameg en Valparaíso reveló que fue víctima de abuso en su infancia

La directora regional del Sernameg en Valparaíso, Waleska Castillo, relató su experiencia en relación a la violencia hacia la mujer, revelando que fue víctima de abuso en su infancia.

“Esta es una cultura que debemos transformar, puesto que la superioridad masculina lo que ha hecho en nuestro mundo es establecer relaciones violentas. En ese contexto estamos trabajando como Servicio Nacional de la Mujer”, relataba Castillo en entrevista con Radio Bío Bío de Valparaíso.

La autoridad comentaba que “hace poco se han liberado varias personas que han vivido situaciones graves de abuso sexual y recién en la adultez se han atrevido a expresarlo y decirlo. Tenemos como sociedad una deuda, porque estos abusos sexuales en la infancia, prescriben”, sostuvo.

Para Castillo, “estamos en la cultura del silencio, donde se te pide silenciar”.

En ese sentido, reveló la experiencia que vivió cuando era niña. “Son temas que uno olvida de adulta. Yo fue acosada, al igual que otro grupo de compañeras”, detalló.

“Estaba en octavo básico. Era como un laboratorio de ciencias. Fuimos donde un personaje de la Quinta Región que tenía un telescopio, yo quería ser astrónomo, y él pidió entrevistar de a una a todas las niñas y me tocó uno de los pechos. Yo tenía sólo 12 años y me dijo que si era buena con él iba a tener acceso a los telescopios y a la biblioteca libremente”, confesó Castillo.

La directora regional de Sernameg ahondó en el caso, revelando que en esa época primaba el silencio. “Como fui educada en la prevención de esos temas, le avisé a la profesora, saltaron las demás niñas y ella me dijo que estuviera callada, porque no quería tener problemas con mi familia y no le dijera a mis papás”, sostuvo.

Después de muchos años, hace sólo un par de meses le contó a su familia. La situación la marcó porque decidió no estudiar astronomía y estudiar derecho o alguna profesión que hiciera justicia social. “Se lo debo a él (al agresor) estar en el Sernameg”, indicó.

Indicó que su confesión fue parte del recuerdo de 30 mujeres que eran parte de un seminario, donde ellas se dieron cuenta que todas fueron víctimas de algún abuso, acoso o vulnerabilidad. “Hablando con mujeres en esta experiencia, aparecen las tuyas. Todas las mujeres recordamos un momento”, comentó Castillo.