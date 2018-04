El exgerente general de SQM entrega a ME-O: "Me solicitó apoyo para su candidatura"

‚ÄúConoc√≠ al se√Īor Marco Enr√≠quez-Ominami porque me lo present√≥ Carlos Ominami, en la √©poca que Marco ya era diputado por el Partido Socialista (‚Ķ) con relaci√≥n a los hechos que se investigan, durante el a√Īo 2009 don Marco Enr√≠quez Ominami solicit√≥ reunirse conmigo en la empresa, yo lo recib√≠, y √©l me solicit√≥ apoyo financiero para su candidatura presidencial del a√Īo 2009. Yo acced√≠ a lo solicitado‚ÄĚ.

Con esas palabras, el exrepresentante legal y gerente general de SQM, Patricio Contesse, entregó al excanditato presidencial y líder del Partido Progresista en su declaración ante Fiscalía el 30 de enero de 2018.

‚ÄúMarco me solicit√≥ una cantidad determinada y negociamos el monto. Las conversaciones para financiar sus campa√Īas pol√≠ticas y para financiar el PRO, siempre fueron entre Marco y yo exclusivamente, nunca particip√≥ nadie m√°s (‚Ķ) cuando est√°bamos conversando, sobre los aportes, Marco me se√Īal√≥ que iba a utilizar las facturas de la empresa del se√Īor Cristian Warner (‚Ķ) de hecho ignoro si Cristian Warner iba o no a dejar las facturas o recibir los pagos, s√≥lo habl√°bamos con Marco que las facturas para recibir estos aportes ser√≠an emitidas por la empresa de Cristi√°n Warner‚ÄĚ, revela el detalle de su declaraci√≥n ante el Ministerio P√ļblico, al cual tuvo acceso BioBioChile.

Estos antecedentes fueron incorporados en la nueva querella que presentó el Servicio de Impuestos Internos este martes ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

En concreto, en dicha acción apunta a su responsabilidad en la facilitación de 36 facturas exentas de IVA falsas a SQM Salar y 2 facturas falsas a SQM S.A. por un monto total de 420 millones de pesos entre 2009 y 2014.

De este modo, con la movida del SII, la Fiscalía ahora quedará habilitada para llevar a juicio a ME-O e imputarle delitos tributarios ligados al financiamiento irregular de la política.

Contesse en su declaraci√≥n fue incluso m√°s all√° y confes√≥ que aument√≥ el monto de las facturas desde 4 millones a 14,3 millones de pesos mensuales entre 2012 y 2014. ‚ÄúMarco quer√≠a ampliar la cobertura del partido todo el pa√≠s y necesitaba para ello recursos adicionales por lo que nos reunimos antes de la emisi√≥n de esas facturas y de concretarse esos aportes y ah√≠ me plante√≥ Marco la necesidad de contar con m√°s recursos. Marco me propuso aumentar los aportes, concretando el aporte de la misma forma que la vez pasada, o sea concretar los aportes mediante la emisi√≥n de facturas por parte de la empresa de Cristian Warner‚ÄĚ, explic√≥.

‚ÄúEn el a√Īo 2013 recuerdo que nos volvimos a reunir en mi oficina. Entiendo que no hubo aumento de aportes, sino que estos provinieron de los mismos fondos acordados y el acuerdo fue que los aportes se extendieran hasta enero de 2014, en los mismos t√©rminos anteriores. Porque se hab√≠a acordado la campa√Īa presidencial y no estuve dispuesto a seguir haciendo estos aportes, por lo que di por terminada la contribuci√≥n”, detall√≥.

Enr√≠quez-Ominami reaccion√≥ tras la difusi√≥n de los dichos del exgerente general de SQM. “Contesse miente. Exijo un juicio para probar mi inocencia. Quiere salvarle el pellejo a sus amigos. Les aseguro que pretenden cerrar el caso y que todos queden libres de polvo y paja. Exijo ir a un juicio”, sostuvo.

“No he cometido delito tributario alguno ni me he enriquecido indebidamente”, a√Īadi√≥ el excandidato presidencial en su cuenta de Twitter, lanzando tambi√©n dardos a “algunos fiscales (que) se equivocan si piensan que acus√°ndome ser√°n percibidos de mejor manera. Querella en mi contra no es m√°s que un chivo expiatorio”.