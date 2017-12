El temido fenómeno 30-30-30 aumenta las opciones de propagación de incendios forestales

Expertos advierten la posibilidad de mayor propagación de incendios forestales por condiciones meteorológicas en la zona central del país, debido a que se esperan temperaturas de hasta 34 grados.

De hecho, a la fecha se encuentran 5 focos de fuego activos: 3 de ellos con alerta amarilla en Palena, en la región de Los Lagos; mientras que otro se encuentra ya con alerta roja en Lampa, en la región Metropolitana, cuya superficie consumida supera las 179 hectáreas de pastizales.

En ese contexto, las condiciones del tiempo que se prevén para este sábado y domingo podrían ayudar a que continúe la propagación se los siniestros, según advirtieron desde Meteorología y Conaf.

Lo anterior, debido a que para este sábado se pronostica una temperatura de 31 grados en Santiago y 34 para el domingo.

En tanto, en los valles de la zona centro, se espera que se registren hasta 36 grados en localidades como Los Andes.

La ola de calor anunciada se registrará entre la región de Valparaíso y del Bío Bío y podría dar paso al temido tridente 30-30-30: 30 grados de temperatura, 30% de humedad y vientos sobre los 30km/h. Ese conjunto de condiciones fue clave el verano pasado para el rápido avance de los incendios forestales.

Eso sí, desde Conaf advirtieron que lo anterior no significa necesariamente que se produzcan más incendios forestales. El jefe de la sección de coordinación y movilización, Hugo Castillo, advirtió que en un 99% se producen por intencionalidad y/o negligencia humana.

“No porque tengamos altas temperaturas los incendios van a ocurrir”, sostuvo.

En tanto, el meteorólogo de turno en la Dirección Meteorológica de Chile, Marco Hernández, comentó a Radio Bío Bío que esta tarde de sábado y el domingo se producirá la condición ideal para la propagación de incendios forestales: la más importante en lo que va de la actual temporada.

“Se esperan máximas que no hemos tenido en meses anteriores ni durante este mes“, explicó.

Por todo ello es que desde la intendencia metropolitana se mantienen alerta a lo que pueda ocurrir en los próximos días.

“Si bien no se han registrado muchos incendios, no hemos bajado la guardia porque -efectivamente- se sumaron las temperaturas que tenemos a que hay mucho pasto seco, porque llovió mucho este año. Lamentablemente la gente no ha hecho los cortafuegos que se debían”, acusó la máxima autoridad regional, Claudio Orrego.

Debido a lo anterior, se entregaron una serie de recomendaciones para evitar la ocurrencia de incendios forestales, como -por ejemplo- no realizar asados al aire libre, fogatas, ni dejar basura al aire libre o en los lugares de camping y, principalmente, tener preocupación en apagar los cigarillos, que muchas veces al ser lanzados a los pastizales inician el fuego.

Desde Meteorología anunciaron, eso sí, que durante la próxima semana las temperaturas descenderán, de modo que disminuirán las probabilidades de que se registren incendios forestales.