¿Es peligroso retrasar la menstruación a propósito para disfrutar el verano?

¿encontraste un error? avísanos

Aunque la menstruación es un ciclo natural que la mayoría de las mujeres viven mes a mes; para muchas este proceso suele ser muy incómodo y doloroso, dificultando su ritmo cotidiano, el que a veces se extiende hasta por 7 días.

Es por lo anterior que algunas usuarias de anticonceptivos aprovechan de “hacer trampa” y evitar este período para disfrutar de unas vacaciones sin menstruar. No obstante, ¿es recomendable retrasar la regla a propósito?

Lee también: Copa menstrual: La revolución en tecnología íntima femenina

La matrona Marcela Puentes, especialista en sexualidad humana y docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Mayor, asegura que no existe ningún riesgo con retrasar o eliminar la menstruación, a excepción de algunos casos.

Lo primero que destaca la experta que no existe ningún método efectivo para aplazar la regla que no tenga relación con los anticonceptivos. Es así como mitos urbanos que involucran ingerir ciertos alimentos, hierbas o aguas, no sirven.

Retrasar periodo menstrual

Ahora, para retrasar este proceso se utilizan pastillas, anillo o parche anticonceptivo que contengan algún tipo de estrógeno asociado a una progestina. Si no contiene estrógeno, no se puede hacer.

“Las píldoras que tienen solamente progestinas, que se usan en la lactancia y en algunas mujeres que no pueden usar estrógenos por riesgos asociados, no pueden hacerlo”, advierte la experta.

Marcela cuenta que, a diferencia de las pastillas con estrógenos, en la caja de este tipo de medicamentos las 28 cápsulas son del mismo color y actúan de manera distinta, y “saltarse” alguna de ellas conlleva un gran riesgo de embarazo.

Respecto a quienes toman los anticonceptivos habituales, “es totalmente recomendable retrasar la menstruación durante el verano, ya que es un proceso que no involucra mayor riesgo”, informa la matrona.

“Las hormonas duran en promedio entre 24 a 36 horas en el organismo por lo que la ingesta continuada no produce acumulación de ésta, ni daño asociado”, explica.

Por lo tanto, empezar con la nueva caja después de la pastilla 21, colocar un parche o un anillo tras otro, no tendría ningún riesgo para la salud. “No existe límite para retrasar la menstruación”, detalla Marcela, motivo por el que se puede eliminar para siempre de la vida de la mujer.

Una pequeña excepción: “Spotting”

La doctora señala que hay que tener en cuenta que existen algunas píldoras con dosis bajas de estrógeno, también llamadas mini dosis, que pueden presentar un muy pequeño sangrado si la usuaria se “salta” dos ciclos, llamado “spotting”.

“Este fenómeno puede producirse porque la función del estrógeno en la pastilla es mantener estable el endometrio y si la dosis que se ingiere es baja, éste está más inestable y si a esto se le asocia la ausencia de descanso por un tiempo mayor a los dos ciclos, podría provocar en algunas mujeres que el endometrio descame de a poco”, detalla la experta y agrega que esto puede resultar desagradable para algunas mujeres, debido a su aparición repentina.

¿Embarazo?

Marcela Puentes asegura que muchas mujeres “necesitan” menstruar cada mes para descartar un posible embarazo; sin embargo, la experta asegura que no existen riesgos de fecundación mientras la píldora o método sea usado de forma correcta.

“No hay riesgo mientras la mujer no vomite dentro de los 30 minutos después de tomar la pastilla, ni consuma jugo de pomelo ni consuma la hierba de San Juan, ya que las dos últimas afectan la eficacia anticonceptiva”, explica.

Finalmente, Marcela recomienda a las usuarias de anticonceptivos que quieran eliminar su menstruación a hacerlo. “Siéntanse tranquilas y disfruten de sus vacaciones”, concluye.

Ciclos y energías

Además del descarte de un posible embarazo, existen otros motivos por los que algunas mujeres prefieren menstruar cada mes.

Carolina González, matrona de nacimientos naturales en Grupo Evaluz y Gestar y Parir, cuenta que para algunas mujeres este periodo tiene un significado que trasciende el descartar una gestación.

“Hay mujeres para las que la regla pasa a ser un ritual femenino importante de limpieza corporal y energética”, cuenta la experta.

“Puntualmente son personas que procuran llevar un ciclo menstrual más consciente, notando cada cambio emocional, energético y físico en las diferentes etapas del ciclo menstrual (relacionándolo al ciclo lunar)”, detalla Carolina.

Carolina explica que estas mujeres puede sentir incomodidad con la falta de su periodo y no poder reconocer sus cambios.

Sin embargo, la doctora opina que la eliminación del periodo depende de cada mujer y destaca la importancia de llevar cada proceso con la supervisión de un médico.

“Es importante que cuando una mujer quiera modificar sus ciclos con método hormonal -ya sea para un viaje o para el verano-, lo haga siempre con supervisión de su matrona de cabecera o ginecólogo”, finaliza.