¿Es estrictamente necesario respetar la llamada "cuarentena" post parto?

El embarazo y posterior alumbramiento sin duda es uno de los momentos más trascendentes en la vida de una mujer y su entorno. Para el caso de la pareja hombre de esa madre -la mayoría de las veces- el tema también marca un antes y después.

En este periodo de nueve meses y posterior nacimiento del bebé, la relación entre los progenitores se vuelve diferente en muchos sentidos: la personalidad cambia, los estados de ánimo son diferentes y la cotidianidad se altera. En este último punto, y algo no menor es que el contacto sexual entre ambos también se distorsiona, ya que las necesidades del nuevo hijo deben ser satisfechas las 24 horas del día, llevando a los padres a un agotamiento extremo.

Una vez ocurrido el parto la mujer entra en el periodo de puerperio, conocido como “cuarentena”, caracterizado por el retorno a la normalidad en los cambios fisiológicos que se vivieron en el embarazo y parto.

Al respecto, no son pocos quienes desconocen la real situación en que quedan las mujeres. Más aún, cuando entre bromas y bromas, muchos hombres no saben si pueden o no volver a tener relaciones sexuales con su pareja.

En este sentido, bien vale hacer un alto y ver qué tan necesario es respetar la “cuarentena”, las consecuencias de no hacerlo o los eventuales beneficios que se podrían dar en este periodo.

La matrona y académica de la Facultad de Medicina de la U. San Sebastián, Diana Paredes, asegura que “este periodo de puerperio es más bien variable, el tiempo que demora una mujer en volver a la condición física previa al embarazo es relativo pues depende del tipo de parto, por lo mismo, tampoco hay un periodo establecido para reiniciar la actividad sexual”.

Entonces, ¿cuándo volver a tener relaciones sexuales? A juicio de la académica, “primero hay que tener en consideración que la mujer se va encontrar cansada, preocupada, puede estar más o menos ansiosa por el cuidado del bebe, entre otras cosas. Es importante que la pareja tenga consideración en estos aspectos y sea comprensible en esta etapa, que ambos puedan disfrutar la crianza del o los hijos y reinicien su actividad sexual cuando se sientan cómodos de hacerlo”.

Paredes destaca que a pesar que la madre esté amamantando en forma exclusiva, “existe la posibilidad de un nuevo embarazo y en el casos de las mujeres que no están amamantando la fertilidad vuelve muy rápidamente, incluso en el primer mes ya podría estar ovulando, por lo que se recomienda tomar las precauciones al respecto consultando con un profesional”.