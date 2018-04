Macron es ovacionado antes de iniciar su discurso en el Congreso de Estados Unidos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió una gran ovación antes de iniciar su intervención ante el Congreso de Estados Unidos, en un momento que se extendió por cerca de tres minutos.

Macron realiza la primera visita de Estado, desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, en un proceso marcado por la buena relación entre los mandatarios y la posibilidad de revisar el acuerdo nuclear de las potencias mundiales con Irán.

El presidente francés inició su alocución en el Congreso pasadas las 12:00 (hora de Chile), siendo fuertemente ovacionado por los parlamentarios norteamericanos, tanto del Partido Republicano, como del Demócrata.

Macron hizo una una enérgica advertencia sobre las consecuencias de una guerra comercial generalizada, en especial entre países aliados.

“No es consistente con nuestra misi√≥n, ni con nuestra historia ni con nuestro compromiso con la seguridad global (…)destruir√° empleos y elevar√° los precios”, advirti√≥.

Caso Ir√°n

Ir√°n no poseer√° armas nucleares ni en un futuro pr√≥ximo ni “nunca”, asegur√≥ este mi√©rcoles el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien sin embargo apunt√≥ que su pa√≠s “no se retirar√°” del acuerdo multinacional firmado en 2015 con Teher√°n.

De acuerdo con el mandatario franc√©s, “Ir√°n no poseer√° nunca ning√ļn arma nuclear. No ahora. Ni en cinco a√Īos. Ni en diez a√Īos. ¬°NUN-CA!”, para a√Īadir que “sin embargo esta pol√≠tica no debe nunca conducirnos a una guerra en el Medio Oriente”.