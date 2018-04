Foto de Melania Trump riendo con Barack Obama se viraliza y desata divertidas ocurrencias

El pasado día sábado, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la actual primera dama de dicho país, Melania Trump, compartieron una distendida conversación en la iglesia durante el funeral de Barbara Bush, exprimera mujer de Nortamerica. La situación generó bastantes ocurrencias entre usuarios de redes sociales.

Melania debió asistir a esta ceremonia en representación del gobierno norteamericano, debido a que el presidente Donald Trump prefirió restarse indicando que su amplio dispositivo de seguridad habría quitado solemnidad a la figura de la fallecida esposa del expresidente George H. Bush.

No obstante la ceremonia, que se desarrolló en un ambiente de mucho respecto, una imagen que llamó la atención de los estadounidenses fue ver a Barack Obama y Melania Trump conversando de forma muy distendida en la iglesia. Algunos comentaron incluso que fue la primera vez que vieron a la esposa de Trump sonriendo tras el inicio de la actual administración.

Barack: Good to see you smile for a change.

Melania: Some people choose to see the ugliness in this world. The disarray. I choose to see the beauty.

Barack: So you watch #Westworld

Melania: Not really. I tried to once.

Barack:

Melania: It doesn't look like anything to me.

Barack: pic.twitter.com/1lUHIFxH4l — ūüĆäRyan Adams (@filmystic) 21 de abril de 2018

“Melania est√° m√°s feliz en un funeral con Obama que en un almuerzo inaugural con Donald Trump”, “Finalmente, Melania tiene algo por qu√© sonre√≠r. Est√° sentada al lado de Obama en el funeral de B√°rbara Bush”, “Encuentra a alguien que te sonr√≠a como Melania Trump sonr√≠e a Barack Obama” y “Una vez que est√°n con Barack Obama, no hay vuelta atr√°s”; fueron algunos comentarios.

Otros asistentes a este funeral fueron: Michelle Obama, Bill Clinton, Hilary Clinton, George W. Bush, Laura Bush y el viudo expresidente George Herbert Bush.

Cabe se√Īalar que Barbara Bush muri√≥ el pasado 17 de abril tras suspender el tratamiento que llevaba desde hace a√Īos por una enfermedad pulmonar cr√≥nica y una insuficiencia card√≠aca congestiva.

Estas fueron algunas de las reacciones de las personas en redes sociales.

Melania after sitting next to Barack today : pic.twitter.com/5Ty2Ub7ml8 — hollister ūüĆļ (@TweetiepieHolly) 21 de abril de 2018

Find someone who smiles at you the way Melania Trump smiles at Barack Obama pic.twitter.com/uHS8MvsMXA — Graceūüá™ūüáļūüá¨ūüáß (@Commonsenseb0t) 22 de abril de 2018

Finally Melania has something to smile about. She's sitting next to Barack at Barbara Bush's funeral. pic.twitter.com/O4zAr2uQwH — Elayne (laynie) (@LaynieR) 21 de abril de 2018