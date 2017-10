Suben a 50 los muertos y 200 los heridos por tiroteo en recital de country en Las Vegas

La policía estima que al menos 50 personas murieron este domingo cuando un hombre abrió fuego contra una multitud que asistía a un concierto en Las Vegas, en lo que ya se considera el tiroteo más sangriento de la historia en Estados Unidos.

“Estamos calculando al menos 50 muertos y 200 heridos a este punto”, dijo el lunes temprano el sheriff Joseph Lombardo, que identificó al atacante -muerto en los hechos- como Stephen Paddock.

Paddock disparó desde el piso 32 del hotel Mandala Bay, ubicado en la avenida central Strip, donde se celebraba la tercera y última noche de un festival de música country.

Las circunstancias de este tiroteo, registrado pasadas las 22:00 locales (02:00 del lunes en Chile), aún son borrosas y los motivos del atacante desconocidos.

Ningún grupo asumió autoría y por lo pronto lo manejan como un “lobo solitario”. De igual modo, las autoridades detuvieron Marilou Danley, quien acompañaba a Padock en el lugar de los hechos, para determinar su presunta responsabilidad en el tiroteo

We have located the vehicles in question, and we are confident we have located the female person of interest.

— LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017