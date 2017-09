"Limpieza étnica": lo que debes saber sobre los rebeldes rohinyás perseguidos en Birmania

Los rohingya son una minoría étnica en Birmania (Myanmar). Viven predominantemente en el estado occidental de Rakhine. No son oficialmente reconocidos por el gobierno como ciudadanos y durante décadas la mayoría budista de Myanmar ha sido acusada de someterlos a la discriminación y la violencia.

Las Naciones Unidas y los Estados Unidos consideran que los rohingya son una de las minorías más perseguidas del mundo. El número de musulmanes rohinyás que se refugiaron en Bangladesh para huir de la violencia en Birmania superó los 300.000 en poco más de dos semanas, anunció este lunes la ONU.

Los rohinyás, tratados como extranjeros en Birmania, un país en donde más del 90% de la población profesa el budismo, son considerados apátridas a pesar de que algunos estén instalados en ese país desde hace generaciones.

De hecho, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, consideró este lunes que el trato que Birmania da a la minoría musulmana rohinyá en ese país se asemeja a un “ejemplo de libro de limpieza étnica”.

Por ello, dichas diferencias han generado movimientos violentistas al interior de esa etnia para combatir dicha discriminación, como el Ejército de Salvación Arakan Rohinyás.

El gobierno de Birmania los llama terroristas y los acusa de tener vínculos con grupos terroristas en el Medio Oriente. Se sabe que están usando tácticas de guerrilla para planear ataques a las fuerzas de seguridad, como la ocurrida el pasado 25 de agosto, cuando 12 funcionarios fueron asesinados.

Los insurgentes, que el domingo declararon el cese al fuego unilateral que comienza a regir este lunes, están dirigidos por Ata Ullah, nacido en Pakistán y más conocido como Abu Ammar tanto por los analistas como por los lugareños. Operan en el estado de Rakhin, al oste de Myanmar, donde viven la mayoría de los musulmanes rohinyás. La región ha padecido los ataques más violentos que se registren contra esta minoría étnica. Son conocidos por usar una cuenta Twitter en inglés.

El Ejército comenzó como Harakah al-Yaqin, que en árabe quiere decir “movimiento de fe”, formado después de una ola de violencia comunal ocurrida en 2012. Su importancia se acrecentó en octubre de 2016 cuando sus miembros atacaron puestos de la guardia fronteriza, matando a nueve policías.

Los expertos dicen que el grupo es el resultado de muchos años de persecución contra los rohinyás en Rakhine. A los rohinyás se les ha negado el derecho de ciudadanía y son vistos por las autoridades birmanas como inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh. La mayoría budista de Myanmar es acusada a menudo de discriminarlos y ejercer violencia contra ellos. Ata Ullah dijo en marzo a la agencia Reuters que ya no aguantaba más ese trato y llamó a cientos de jóvenes a seguirlo en esta lucha a su regreso a Rakhine tras varios años en Arabia Saudita.

Audio message from Abu Ammar, commander of (#ARSA), to #Rohingya people & World Media confirming @arsa_official as Official Twitter account. pic.twitter.com/a5T29798XJ

— ARSA_The Army (@ARSA_Official) 29 de junio de 2017