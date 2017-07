Abogado de 80 años cuenta sus secretos para mantener espectacular físico

El ejercicio y una vida sana puede hacer milagros con el cuerpo de una persona. Así lo demostró Clarence Bass, un hombre oriundo de Estados Unidos, quien ha impactado con su atlético y escultural físico, nada menos que a los 80 años.

Por supuesto, poder tener ese cuerpo no ha sido cosa de meses, sino que de años de ejercicios y buena alimentación.

“Empecé a entrenar cuando tenía 13 años y no he parado desde entonces. Soy un ejemplo de los beneficios que tiene hacer ejercicio y mantener una alimentación saludable durante toda la vida. Mi único secreto es entrenar, comer y vivir bien”, señaló a la revista Iron Man.

Bass, quien es un abogado retirado, ha dedicado sus últimos 20 años ha compartir sus experiencia en el entrenamiento a través de una serie de libros sobre vida sana y deporte.

Según comenta en sus publicaciones, el hombre no ha cambiado su dieta en 50 años. “Tengo tres comidas principales y tres aperitivos al día, y nunca me salto ninguna. Mi dieta está formada por verduras, frutas, cereales y proteína de buena calidad. Nunca me permito tener demasiado hambre“, explicó el deportista a Men’s health.

“En los últimos años he añadido grasa buena a mis comidas, generalmente salmón. Es beneficiosa para el corazón y el sistema circulatorio”, agregó.

A su especial dieta que le permite tener sólo un 3% de grasa, se suma un intenso entrenamiento para cultivar su cuerpo. “Alterno días de ejercicios de fuerza con otros de entrenamiento aeróbico de alta intensidad. Me entreno dos o tres veces a la semana y los días libres salgo a caminar durante hora y media [unos 6.000 pasos]”, comentó a la revista.

“Mis entrenamientos de peso duran poco más de una hora y mis sesiones de aeróbicos alrededor de 25 minutos”, dijo a la publicación.

Según Bass en 2006 los médicos reemplazaron su cadera, pero al poco tiempo volvió a entrenar. “El cuerpo responde bien si está acostumbrado al ejercicio. No sé si mi alto nivel de actividad física provocó que se desgastara. La mayoría de los médicos estarán de acuerdo en que las articulaciones mejoran cuando se usan regularmente”, afirma.

Al ser consultado por su vida sexual, asegura esta es estupenda. “Tengo una erección bastante buena. Entrenar duro ayuda con todo esto. Tu cerebro, tu corazón y tu miembro riegan mejor y obtienen mayor cantidad de sangre. No se puede evitar el envejecimiento, pero se puede hacer que funcione bastante bien. Creo que soy la prueba viviente de eso”, aseguró.

El abogado dice que es importante que la gente crea que es capaz de mejorar su estilo de vida, para conseguir el cuerpo que quieren. “La mayoría de la gente tiene la capacidad de conseguir lo mismo que yo. Sólo soy un ejemplo de lo que sucede cuando el potencial y el estilo de vida saludable se unen”, comentó.

“La única dieta de entrenamiento eficaz es la que se mantiene indefinidamente. Solo debes creer que es posible y que puedes hacerlo para lograrlo. Mis libros dan motivos a los lectores para tener grandes expectativas. El ejercicio sensato y la alimentación saludable pueden y deben ser una alegría”, finalizó.

Clarence Bass, el hombre de 80 años que sorprende con su cuerpo Clarence a los 36 años Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Clarence Bass, el hombre de 80 años que sorprende con su cuerpo Clarence a los 36 años Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Clarence Bass, el hombre de 80 años que sorprende con su cuerpo Clarence a los 36 años Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Clarence Bass, el hombre de 80 años que sorprende con su cuerpo Clarence a los 36 años Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Clarence Bass, el hombre de 80 años que sorprende con su cuerpo Clarence a los 36 años Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Clarence Bass, el hombre de 80 años que sorprende con su cuerpo Clarence a los 36 años Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir Clarence Bass, el hombre de 80 años que sorprende con su cuerpo Clarence a los 36 años Comparte esta imagen: Compartir Compartir Compartir