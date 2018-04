Sin duda, la presencia en redes sociales es algo muy importante para los famosos y distintos rostros de televisión. Es por eso que el pasado fin de semana se marcó todo un hito en Instagram, donde Pamela Díaz se consagró como una de las usuarias más populares.

Y es que la conductora de La Noche es Nuestra logró alcanzar los 850.595 seguidores. Tras conseguir esta cifra, superó a Tonka Tomicic, quien tenía 848.573 followers y que hasta hace unos días era la animadora más influyente.

Para Pamela esto significa que “soy la animadora m√°s querida e importante, a nivel de cari√Īo de la gente, de Chile. Me gustar√≠a ganar las mismas lucas que gana Tonka”, lanz√≥ ‘la Fiera’ en tono de broma en conversaci√≥n con Las √öltimas Noticias.

Los n√ļmeros de Pamela superan con creces a las mujeres ligadas a los medios, Diana Bolocco tiene cerca de 677 mil seguidores, Karen Bejarano 743 mil y Carola de Moras, 751 mil. Con estas cifras que tiene D√≠az, es muy probable que llegu√© al mill√≥n en la red social.

“Mi Instagram es como mi portal y es fundamental para que la people me vea en todas mis facetas. Siempre estoy subiendo cosas que hacemos en los comerciales de los programas para que la gente sepa c√≥mo es el detr√°s de las c√°maras en TV. Creo que a la gente le interesa saber c√≥mo es en verdad este mundo”, relat√≥ la animadora.

Fue el 08 de enero del 2016 que Pamela hizo su debut en la red social, desde entonces, su popularidad ha ido en aumento: “Tengo cero miedo a hacer el rid√≠culo. He subido fotos con m√°scaras en la cara, sac√°ndome las pesta√Īas y explic√°ndole a la gente que uso pesta√Īas postizas, mostrando las extensiones del pelo. No soy una mu√Īeca y lo muestro. Yo me encuentro s√ļper linda, pero tambi√©n me saco partido constantemente”.



La f√≥rmula de D√≠az es subir videos divertidos y de momentos totalmente normales, y eso es lo que m√°s le atrae a sus seguidores. De hecho, en varias im√°genes sale acompa√Īada de Jos√© Miguel Vi√Īuela, con quien coincidentemente tiene las publicaciones con m√°s visitas.