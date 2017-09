Amigo de Ignacio Lastra confirma discusión de la pareja minutos antes del accidente

Este viernes, “Primer Plano” preparó un capítulo especial centrado en el accidente que protagonizaron Ignacio Lastra y Julia Fernández, ex participantes del reality show “Doble Tentación“, la noche del jueves en la comuna de Providencia.

Entre el panel de invitados estaba Alex Consejo, un amigo de Ignacio que compartió con la pareja en las horas previas al hecho, primero en un departamento y luego en un bar del barrio Manuel Montt. “Yo quería acordar tomar algo con él (Ignacio), porque llevaba uno o dos días sin verlo“, comentó.

En su relato, Consejo confirmó que la pareja había tenido una fuerte discusión antes de dejar el bar, la que fue presenciada por él y parte de los trabajadores del mismo. “Estuvimos en su casa, con Julia y más gente, y la verdad estuvimos súper bien, contentos, riéndonos, por eso te quedas en shock, de que estábamos tan en buen rollo hasta la noche y pasa semejante locura“, recordó.

“Estuve en la casa, y más tarde fuimos a cenar al bar este de Manuel Montt. Ahí es cuando estábamos tranquilamente, y ellos son muy temperamentales, y a la mínima son como una cerilla y saltan… Empezaron a discutir de forma normal“, dijo.

“Estábamos en un reservado, empezando a cenar súper tranquilos. Y comiendo empezaron a discutir de un tema, de un evento, que no tiene importancia, pero empezaron a discutir y fue más fuerte. Hubo un momento en que ella empezó a gritar, el otro se puso nervioso, y yo veía que la gente nos estaba viendo. ‘Relajados un poco, no hagáis como siempre’ (les dijo Consejo). Pero es imposible, son tan cabezotas que no pude hacer nada”, añadió en su relato.

“Se acabó el buen rollo. A mí me dio mucha rabia porque hacía tiempo que no salía con los dos a la vez… A raíz de esa discusión, que se tiraron la copa y no se qué, intentaron quedarse un rato mas (…) Uno vio que el otro se quería ir y como que se pusieron de acuerdo para salir los dos a la vez. Si llego a saber que pasa todo esto, no dejo que se vayan juntos. Pero era imposible”, comentó el amigo de la pareja, con evidente tristeza.