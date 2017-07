Muy buenos días pierde otro rostro: Begoña Basauri es desvinculada de TVN

El matinal de TVN Muy Buenos Días perdió otro de sus rostros, la actriz Begoña Basauri, quien dejó el programa este lunes.

Según fuentes de BioBioChile al interior del canal, el contrato de Basauri fue cesado este 31 de julio.

Recordemos que la presencia de Basauri en el espacio fue bien recibido por el público y la crítica, mostrándose en una faceta diferente a la de actriz.

“No me siento animadora, me siento yo. Creo que soy súper yo en ese momento. A mi me toca en el panel un rol menos informativo, que tiene que ver con la pregunta más lógica. Represento a la gente de la casa. Hay otros que tienen el rol informativo”, señaló hace un tiempo a BioBioChile.

La salida de Basauri se suma a la renuncia de Pablo Zúñiga y la partida del chef Yann Yvin, quienes también abandonaron el espacio hace algunas semanas.

Los cambios en el matinal vienen de la mano de la llegada del director Pablo Manríquez, quien había logrado estabilizar el rating del programa durante los últimos días.