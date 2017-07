Claudia Di Girólamo regresa a TVN y se suma nueva nocturna

La nueva teleserie nocturna que prepara TVN sigue armando su elenco, y su última contratación fue la reconocida actriz nacional Claudia di Girolamo, quien se unió al Área Dramática para ser parte de este proyecto.

Ella es un rostro recordado por ser parte de históricas teleseries de TVN como “Trampas y Caretas”, “Jaque Mate” y “Estúpido Cupido”.

En la nueva ficción de TVN, que tiene en la dirección a Ítalo Galeanni y en la producción ejecutiva a Alejandro Burr, la actriz se sumará a un gran elenco compuesto por Francisco Reyes, Amparo Noguera, Antonia Santa María, Mayte Rodríguez e Íñigo Urrutia entre los primeros confirmados.

En TVN, el último rol de DiGirólamo fue en Matriarcas (2015) donde interpretó a Diana Názer. Posteriormente fue desvinculada del canal.

“Lo veía venir. Por ciertas situaciones no de mala onda ni nada, sino por ciertas situaciones, comentarios, etc., donde yo dije ‘voy caminando directamente hacia la puerta’. Había proyectos y nunca se acercaban a mí, entonces se empieza a desgastar todo, y era evidente que iban a esperar a que mi contrato se venciera y luego no lo iban a renovar“, señaló a la Revista Ya de El Mercurio.

“Me dijeron que habían proyectos, pero que no había ni un personaje para mí. Me sentí desechada, pensé que era por un tema de edad, pero luego pensé que eso hablaría muy mal de un canal público que en su proyecto de vida tiene la obligación de ser pluralista, diverso”, señaló.

Su estadía en Matriarcas no fue de las mejores. De hecho, la actriz asegura que lo pasó pésimo. “Qué bueno poder decirlo ahora libremente”, reconoció.