Aldo Duque recibe ola de críticas tras enviar mensaje al viudo haitiano de Joane Florvil

Diversas reacciones ha generado la entrevista dada hace algunas días por el viudo de Joane Florvil, la ciudadana haitiana que murió en Chile tras ser detenida por presuntamente abandonar a su hija.

En conversaci√≥n con la revista Qu√© Pasa, Wilfrid Fidele -padre del beb√©- asegur√≥: ‚ÄúChile me ense√Ī√≥ todas las cosas malas que nunca viv√≠ en mi pa√≠s. Aqu√≠ vivo en una pieza encerrado. Chile me ense√Ī√≥ la miseria‚Äú.

Frente a estos dichos, el conocido abogado Aldo Duque decidió utilizar su cuenta en Twitter para enviar un mensaje a Wilfrid, publicación que ha sido ampliamente criticada por los usuarios.

En la red social, el jurista escribi√≥: “Pare de sufrir don Wilfrid. D√≠game la fecha y yo le regalo su pasaje de regreso. No es justo que haya venido a vivir cosas malas y que no conoc√≠a como dice. Yo le regalo el pasaje y se va, para siempre, de este rinc√≥n de miseria. Ser√° un agrado ayudarle”.

R√°pidamente Duque comenz√≥ a recibir numerosos mensajes de rechazo. “La empat√≠a no es lo suyo”, “¬ŅNo es mejor ofrecerle oportunidades?”, y “¬ŅNo es mejor que se vaya Aldo Duque y nos deshacemos de un discriminador?”, son algunas de las respuestas que se pueden leer.

Seguramente sabe que ese ofrecimiento es puro populismo. Es suficientemente inteligente que la soluci√≥n es otra, prestar apoyo sicol√≥gico, buscar una oportunidad de trabajo, para volver a empezar, es el camino a la sanaci√≥n, verdadera solidaridad! — Paola Cruz (@CruzSchneider) May 6, 2018

No es mejor ofrecerle oportunidades? TE SUPERAS, MISERABLE. — upelienta_sss (@humanoide_sss) May 6, 2018

Las salidas de @AldoDuqueSantos son tan malas como la de Axel Kaiser luego del par√≥n del otro d√≠a. Mejor asumir que la cag√≥ con el comentario y listo, maestro. La pasada de revoluciones no puede llegar a estos niveles. Slds! — Javier (@JavierLakes) May 6, 2018

La empat√≠a no es lo suyo. — Vincenzo Caminero (@vincenzocamino) May 6, 2018

Luego de algunas horas, Aldo opt√≥ por borrar el tuit, aclarando posteriormente sus razones. “En raz√≥n de la pol√©mica generada por un tuit en el que ofrec√≠ pagar pasajes de un ciudadano haitiano que sosten√≠a estar sufriendo en Chile, lo borr√© pues se le estaba dando un significado lejano a mi intenci√≥n y ofrezco mis excusas por ello”, escribi√≥.

En raz√≥n de la pol√©mica generada por un tuiter en que ofrec√≠ pagar pasajes de un ciudadano haitiano que sosten√≠a estar sufriendo en Chile lo borr√© pues se le estaba dando un significado lejano a mi intenci√≥n y ofrezco mis excusas por ello. — Aldo Duque (@AldoDuqueSantos) May 7, 2018

Finalmente escribi√≥ un nuevo mensaje relacionado al tema de la inmigraci√≥n. “Que gran d√≠a. Cientos de mensajes de apoyo me fortalecen en mis convicciones m√°s profundas. Si a la migraci√≥n pero ORDENADA Y REGULADA. Chile no puede ser un pa√≠s donde el que quiera entre sin ning√ļn requisito ni control. No Sr. aunque algunos se enojen”, asever√≥.

Que gran d√≠a. Cientos de mensajes de apoyo me fortalecen en mis convicciones m√°s profundas. Si a la migraci√≥n pero ORDENADA Y REGULADA. Chile no puede ser un pa√≠s donde el que quiera entre sin ning√ļn requisito ni control .No Sr. aunque algunos se enojen. — Aldo Duque (@AldoDuqueSantos) May 7, 2018

Recordemos que en abril pasado Aldo Duque participó como invitado en Vértigo, estelar en el que tuvo un encendido debate con la actriz Ximena Rivas sobre la inmigración.

‚ÄúSe acab√≥ el llegar y llevar. El que llegaba, entraba como Pedro por su casa. No se√Īor, bienvenida a los inmigrantes, pero ordenados y regulados‚ÄĚ, indic√≥ en aquella oportunidad el abogado, quien anteriormente hab√≠a mencionado que exist√≠a una verdadera mafia de trata de personas desde Hait√≠.

En ese momento, Rivas aprovech√≥ de tomar la palabra para interpelar al abogado. ‚ÄúPero no puedes regular de forma discriminatoria a unos y a otros, es es el tema‚ÄĚ, indic√≥. ‚ÄúNo puedes poner reglas distintas a personas que vienen de un pa√≠s y a otros poner otras diferentes‚ÄĚ, argument√≥.

‚ÄúPero lo que pasa es que las realidades son distintas‚ÄĚ, replic√≥ Duque, ante lo que la actriz lanz√≥: ‚ÄúSi tu hablas de un tema de mafia, eso ser√≠a un tema legal a investigar. Pero no puedes estigmatizar a un pueblo‚ÄĚ.