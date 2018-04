Pangal Andrade muestra avances de su casa sustentable a 2 años de iniciar su construcción

Hoy se cumplen dos a√Īos desde q comenc√©, este gran proyecto de vida y no he parado un d√≠a de trabajar, parar poder lograr y terminar mi sue√Īo(mi propia casa). En la vida hay q hacer de todo para poder cumplir las metas. Recuerden si se te mete algo con mucha fuerza en la cabeza nada ni nadie te podr√° parar hasta que lo realices. #elquequierepuede #yanofaltanada #2mesesūüôäūüôČūüôą ūüďłsamsung galaxy S9 @samsungchile #samsunglife Esta pechera increible para soldar y trabajar protegido las hace mi gran amigo @morice_equipment

A post shared by pangalandrade (@pangalandrade) on Apr 9, 2018 at 2:55pm PDT