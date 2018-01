Exchica Rojo Simoney Romero se casó y cantó en el altar

No puedo poner en palabras lo que viví ayer 6 de enero, el día más feliz de mi vida… ❤️gracias a la familia y los amig@s que bailaron hasta que el cuerpo no les dio mas💃🏻🕺🏿💪🏼… también les agradezco @maxdonosos y @manuburgosv por la buena música 🎶, a @nathycontrerasd y @pame_pame14 por bailar el mejor vals 😜 👯 a mis damas de honor @letylooh @calorazul @silalco @javimusalem, a @catavallejos por el primer trago jeje y a @idalsoaga por el güiro on fire … #matrimonio #boda #novia #amigos

A post shared by Simoney / Cantautora y Actriz (@simoneymusic) on Jan 7, 2018 at 7:43pm PST