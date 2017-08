Anna Febriel: modelo conocida como la “Rihanna de Buin” muestra su radical cambio de look

A principios de marzo se hizo conocida la historia de Ana Febriel, una joven dominicana que llegó a vivir a Chile cuando tenía sólo 4 años y que actualmente es la reina oficial de la comuna de Buin.

Con una belleza indiscutible, la joven de 17 años ya triunfa en el mundo del modelaje nacional y este lunes sorprendió en redes con un radical cambio de look.

Y es que Ana, quien actualmente cursa tercero medio, nunca había cambiado el estilo de su cabello y decidió que ya era tiempo de cortarlo, idea que fue potenciada por Elite Model, agencia de modelos a la que pertenece.

“Fue demasiado drástico, me dio frío y ni siento mi cabeza. Es muy difícil mantener este corte y peinarlo en el día a día. Pero cuando estoy de modelo me siento fantástica, encuentro que me veo muy bien”, reveló Febriel al diario Las Últimas Noticias.

La fotografía, publicada por la fotógrafa Paloma Fuentes, deja en evidencia lo cambiada que se ve Ana con el pelo corto, el cual anteriormente le llegaba hasta sus muslos.

La joven confesó que ser modelo es uno de los sueños que siempre deseó cumplir y hoy está más enfocada que nunca, asegurando que la agencia la ha ayudado mucho. “He perfeccionado mi forma de caminar en la pasarela, mi postura y las expresiones en mi rostro”.

🍁lo único imposible es aquello que no intentas 🍁 #modelaje #👠 #elitemodel #felicidad #💓 #santiago 🌹👠@camifosk Una publicación compartida de •Ana Febriel Marte• (@anaa_febriel) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 3:34 PDT

Cabe recordar, que fue Carola de Moras quien gestionó el casting de Frebiel en Elite Model Chile. Esto, luego que la animadora conociera a la joven tras su visita al matinal de Chilevisión y le enviara una fotografía de Ana a la directora de la agencia, María de los Ángeles Paul.

¿Crees que se ve mejor con su nuevo look?