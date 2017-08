Cata Bono lanza nuevo disco y cuenta cómo ha sido su vida lejos de Chile

Ya en plataformas digitales mi single : Mentiría 🎼 #spotify#martinmusic#altafontechile#peermusic#itunes#vamosquesepuedegraciasSeñorrr🙏🏻🌊 #NowPlaying Mentiría de Cata Bono

A post shared by Cata Bono #spotify (@cata_bono_) on Jul 14, 2017 at 4:33am PDT