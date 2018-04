Cómic dibujado por chileno llega a Netflix y será protagonizado por Ian Somerhalder

Netflix está trabajando en la adaptación del cómic V Wars, el cual se transformará en una serie de drama protagonizada por el actor de Vampire Diaries Ian Somerhalder.

La historia basada en el libro de Jonathan Maberry narra la vida del doctor Luther Swann (Somerhalder), quien entra en un mundo de horror cuando una misteriosa enfermedad transforma a su mejor amigo en depredador asesino que se alimenta de otros humanos.

A medida que la enfermedad se propaga y m√°s personas se transforman, la sociedad se fractura en campos opuestos donde se enfrentan los normales contra el creciente n√ļmero de estos vampiros.

El libro de Maberry, del mismo nombre, se estrenó en 2012 y dado el éxito que logró se transformó en una franquicia que incluye videojuegos y varios comics. De hecho, la ilustración de estas historietas estuvo a cargo del chileno Alan Robinson.

Robinson trabaja hace cerca de una d√©cada con la editorial IDW, quienes en 2014 lo contactaron para hacerse cargo de este proyecto. “Me contactaron un d√≠a y me dijeron que si quer√≠a hacer un c√≥mic que se llamaba V Wars y que me estaban postulando. Le mostraron mi trabajo a Jonathan (Maberry), que es el escritor y el due√Īo de la franquicia, le gust√≥ y ah√≠ empezamos a trabajar juntos”, asegur√≥ a BioBioChile.

Robinson estuvo a cargo de nueve n√ļmeros del c√≥mic (hubo 11 en total), el cual tuvo una muy buena recepci√≥n por parte del p√ļblico. “De hecho, el primero se agot√≥ y tuvieron que sacar como tres ediciones m√°s”, agreg√≥ el dibujante de 39 a√Īos.

La creaci√≥n de los personajes, sin embargo, no fue tan simple. El artista chileno tuvo que ponerse de acuerdo con el escritor de la historia para poder dar vida al protagonista. “El creador ten√≠a una idea vaga de c√≥mo quer√≠a que fuera el personaje, entonces me mand√≥ una definici√≥n de cada personaje y yo tom√© el l√°piz y comenc√© a bocetar como yo me los imaginaba”, explic√≥.

“En el caso del Luther (el personaje de Somerhalder), tuvo un par de revisiones, hasta que en el segundo o tercer intento dimos con √©l. La idea era que luciera medio desarreglado, que fuera inteligente pero como que no se preocupara mucho de su pinta. Un poco demacrado, tambi√©n, porque se la hab√≠a muerto la hija”, record√≥.

Sobre la realizaci√≥n de la serie, Robinson no podr√≠a estar m√°s contento e incluso afirm√≥ que tambi√©n aprueba la elecci√≥n de Somerhalder. “Me parece fant√°stico que se haga una serie de un c√≥mic que yo hice. De hecho, el actor principal que eligieron para el personaje se parece un poco al personaje que yo hice”, coment√≥.

Alan Robinson estudi√≥ en dise√Īo gr√°fico en la Universidad del B√≠o-B√≠o en Chill√°n y actualmente trabaja desde Concepci√≥n (en una oficina que tiene en su casa) en varios proyectos nacionales e internacionales.

El artista afirma que trabajar desde el sur de Chile es algo solitario, pero de todas formas le encanta. “Es entretenido porque es lo que m√°s me gusta hacer. Trabajar haciendo lo que amas es fant√°stico, y ahora con internet es mucho m√°s c√≥modo hacer todo. Yo podr√≠a estar un mes sin salir de la casa y me pagan igual por internet”, dijo.

Entre otros trabajos, Robinson también se ha hecho cargo de los cómics de Back to the Future, Mars Attacks, Star Wars y Terminator.