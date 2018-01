"Una Mujer Fantástica" pierde Globo de Oro a Mejor Película Extranjera

Domingo 07 enero de 2018 | Publicado a las 23:43

No sólo la campaña contra los abusos sexuales en Hollywood ha marcado la ceremonia de los Globos de Oro, al menos en Chile estuvimos expectantes por lo que ocurriría con la nominación de la cinta nacional Una Mujer Fantástica.

La cinta de Sebastián Lelio estaba compitiendo por la categoría Mejor Película Extranjera y lamentablemente no logró llevarse el galardón, que quedó en manos del film alemán In The Fade.

A la ceremonia asistió la protagonista de la cinta de Lelio, la actriz Daniela Vega, quien llevó un vestido negro -uniéndose a la campaña Time’s Up– diseñado por Loraine Holmes.

Recordemos que tras protagonizar la película, Daniela Vega de a poco se ha abierto paso en Hollywood.

Hace unos días participó en una sesión fotográfica para revista W, junto al actor Robert Pattinson (Crepúsculo).