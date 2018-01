Estrenan documental sobre la vida y muerte de Dian Fossey, la guardiana de los gorilas

Martes 02 enero de 2018 | Publicado a las 14:32

El domingo 7 de enero a las 22.00 hs. National Geographic estrena en América Latina la miniserie global de tres episodios “Dian Fossey: muerte en la niebla”, un relato íntimo de la vida y el legado de la emblemática experta en primates 32 años después de su violento asesinato.

Recordemos que Dian Fossey abandona Estados Unidos para ir a África en diciembre de 1966 y comenzar su estudio sobre los gorilas. Durante su estadía en África central, Ruanda, Fossey se enamora de esta especie y dedica su vida a velar por su supervivencia.

Reconocida como un ícono internacional y experta en primates, inicia una batalla incansable contra la invasión de cazadores furtivos de gorilas, lucha que probablemente le costó la vida.

La miniserie que es producida por el aclamado director de cine y guionista James Marsh (Man on Wire y The Theory of Everything), muestra un extenso material de archivo y, gracias a la colaboración de Dian Fossey Gorilla Fund, exhibe miles de fotografías y cientos de cartas personales de Fossey.



“Dian Fossey: muerte en la niebla” brinda acceso exclusivo al material poco conocido y nunca antes visto de Fossey en sus tareas cotidianas y un estudio detallado sobre los gorilas. También incluye entrevistas completas con sus colegas y amigos más cercanos, entre ellos el investigador de gorilas y estudiante de doctorado Wayne McGuire, y su amigo Sir David Attenborough.

La producción también cuenta la historia de vida de Fossey desde su niñez solitaria hasta su trabajo en Ruanda, donde fundó el Karisoke Research Center, en septiembre de 1967 y donde pasó 18 años estudiando y protegiendo la población de gorilas de montaña.

La serie detalla su estrecha amistad con el joven gorila Digit, cuya mutilación despiadada y decapitación por parte de los cazadores furtivos afecta profundamente a Fossey, así como a las personas que trabajan a su lado, como el fotógrafo de National Geographic Bob Campbell, de quien se enamora, pero quien le rompe el corazón al regresar a la civilización y a su esposa.

Fossey es brutalmente asesinada en su remota cabaña de montaña en 1985. La serie explora la investigación sobre su asesinato y el subsecuente juicio de McGuire, quien es declarado culpable en rebeldía por los tribunales ruandeses. La condena de McGuire ha sido cuestionada durante mucho tiempo por aquellos familiarizados con las circunstancias y ahora, con acceso exclusivo a las pertenencias y efectos personales de Fossey, incluidos objetos pertenecientes a la escena de su asesinato, así como una poco conocida entrevista con el mismo McGuire, su demanda de inocencia recibe nueva credibilidad.

A través de un repaso del legado de la obra de Fossey, “Dian Fossey: muerte en la niebla” cuenta con imágenes del grupo de gorilas de Pablo, descendientes de los mismos gorilas que Fossey había estudiado. Gracias a su labor para la protección de la población de gorilas de montaña de Ruanda, el grupo pudo sobrevivir a los peores años de caza furtiva y a las amenazas a su hábitat.