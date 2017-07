A los 39 años muere el actor Nelsan Ellis de la serie "True Blood"

El actor norteamericano Nelsan Ellis, famoso por su rol como Lafayette Reynolds en la serie de HBO True Blood, falleció este sábado producto de una insuficiencia cardíaca.

La información fue dada a conocer por el portal de espectáculo Hollywood Reporter. El agente de Ellis, Emily Gerson Saines, declaró al citado medio que el artista fue un “gran talento”.

Por su parte, la cadena HBO emitió un comunicado en el que señalaron estar “sumamente tristes” por la partida del actor.

Recientemente Ellis había caracterizado a Bobby Byrd en Get On Up, una película biográfica de James Brown que recibió varios premios.

Además participó en numerosas producciones cinemtográficas y series de televisión, incluyendo The Soloist y The Butler. Nacido en Harvey, Illinois, tenía un hijo llamado Breon.

Tras siete exitosas temporadas, True Blood -en la que Ellis fue uno de los personajes más destacados- llegó a su fin en agosto de 2014.