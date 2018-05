Ricardo Arjona: "Si mi hija no reacciona al acoso sexual, se hace cómplice"

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona dio una entrevista al diario espa√Īol El Pa√≠s, donde habl√≥ de su gira Circo Soledad y entreg√≥ su punto de vista sobre las denuncias de acoso sexual que han afectado a actores, productores y directores de la industria cinematogr√°fica internacional en el √ļltimo a√Īo.

En este sentido, el artista indic√≥ que no est√° de acuerdo con que las mujeres denuncien estos a√Īos hasta 20 a√Īos despu√©s que ocurran, como ha sido el caso de muchas actrices en Hollywood.

“Tengo una opini√≥n muy personal, me toc√≥ vivirlo de cerca. Tarde o temprano deber√° someterse la justicia a la gente que no declara este tipo de cosas a tiempo. Estoy diciendo una barbaridad, pero una persona que no lo declara a tiempo, con todo el trauma, con toda la psicolog√≠a que se menciona, se hace un poco c√≥mplice de lo que el tipo sigue haciendo durante el tiempo que no se habl√≥”, indic√≥.

En este sentido, Arjona agreg√≥ que deber√≠a existir la obligaci√≥n, para las personas que son v√≠ctimas de acoso, de denunciar los hechos lo m√°s pronto posible. En su juicio: “El que no denuncia, permite”.

“Si una mujer fue maltratada y lo denuncia 20 a√Īos despu√©s es muy tarde. Deber√≠a existir una obligaci√≥n de denunciar el maltrato inmediatamente, no 10 a√Īos despu√©s. Y esto es una cuesti√≥n bastante personal porque todo lo dem√°s es una especulaci√≥n”, se√Īal√≥.

Consultado sobre los √ļltimos hechos vividos en la industria cinematogr√°fica, el cantautor expres√≥ que es m√°s respetable pedir intercambios de dinero entre personas que buscar favores de otro tipo.

“Me parece mucho m√°s respetable un intercambio incluso de dinero antes que de favores. De igual manera, creo que aceptar una situaci√≥n como esta por un favor no es tolerable, porque se convierte en c√≥mplice. De 30 mujeres que hicieron esto acept√°ndole favores a este se√Īor, le quitaron la posibilidad a 100 mujeres que ven√≠an en el mismo camino. Lo de √©l es asqueroso, pero debe de generarse una cultura de denuncia pronta”, coment√≥.

Arjona incluso hizo alusión a su hija, la actriz Adria Arjona, respecto a cómo le gustaría que reaccionaran quienes están expuestos a sufrir situaciones de acoso en su trabajo.

“Yo tengo una hija que es actriz. A m√≠ me gustar√≠a que mi hija, al primer intento de un tipo proponerle una situaci√≥n as√≠, tuviera las facultades para pegarle una trompada. No me gustar√≠a que mi hija se callara 10 a√Īos aunque despu√©s ganara el Oscar. Yo lo que quiero con mi hija, que es uno de los seres que mas quiero en este planeta, es establecer un ejemplo de lo que me gustar√≠a que pasara con otra gente”, expres√≥.

El artista cerr√≥ el tema se√Īalando lo siguiente: “Si ella no reacciona, se hace c√≥mplice de la cosa y no lo tolero”.

Cabe se√Īalar que Arjona tendr√° 3 conciertos en Espa√Īa, en las ciudades de Madrid y Barcelona, y posteriormente se trasladar√° a M√©xico para presentarse en el Auditorio Nacional de su ciudad capital.