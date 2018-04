Kate Middleton es ingresada al hospital tras comenzar trabajo de parto de su tercer hijo

Kate Middleton fue hospitalizada la ma√Īana de este lunes en Londres para dar a luz a su tercer hijo, quinto en la l√≠nea de sucesi√≥n al trono, anunci√≥ la Casa Real.

“Su Alteza Real la duquesa de Cambridge ingres√≥ en el Hospital St. Mary, en Paddington, Londres, temprano esta ma√Īana en la primera fase del parto”, anunci√≥ el palacio de Kensington en un comunicado.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.

The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018