Mon Laferte envía recomendaciones y un sentido mensaje a los mexicanos tras terremoto

Esto es lo que se vive ahora en mi amado México. Acá alguna información, Porfavor estaré todo el dia atenta para ayudar a través de mis redes sociales, así que pueden mandar información, usemos las redes como canal de ayuda. México te amo, te abrazo. 🇲🇽

A post shared by mon laferte (@monlaferte) on Sep 19, 2017 at 2:26pm PDT