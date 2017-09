El tierno beso con que Nicole Kidman felicitó a Alexander Skarsgard por su premio Emmy

Para muchas la gran ganadora de los Emmy 2017 fue Nicole Kidman, quien felicitó a Alexander Skarsgård por su premio en la categoría de Mejor Actor de Reparto en la mini serie Big Little Lies.

Pero lo cierto es que nadie quedó indiferente por la forma en que lo saludó cuando éste se dirigía al escenario a recibir su galardón, ya que la actriz le tomó la cara y lo besó en la boca, todo en frente de su marido, el cantante Keith Urban.

Inmediatamente las redes sociales comenzaron a festinar con la situación, ya que para todos la situación fue muy normal y genuina, pero no para los telespectadores.

Algunas de las afirmaciones de los internautas tenían relación con que todo lo que hace Kidman es perfecto y que fue muy afortundada por besar a su compañero de elenco con tanta naturalidad. Asimismo, otras personas dijeron que les gustaría llegar a ese nivel de confianza con sus parejas.

Nicole y Alexander interpretaron a una pareja de esposos, aparentemente perfecta, pero la verdad es absolutamente contraria: en la intimidad, él la maltrata física y sicológicamente.

And here's Nicole Kidman kissing Alexander Skarsgard on the lips… in front of her husband, Keith Urban. #Emmys pic.twitter.com/L5FDEw6HaI

— Brice Sander (@bricesander) September 18, 2017