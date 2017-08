Acciones de BBVA anotan histórica alza tras conocerse oferta de compra de Scotiabank

Luego que se conocieran las intenciones del banco canadiense Scotiabank de comprar el 100% de la filial española BBVA en Chile, las acciones de esta última se dispararon en la Bolsa de Santiago.

Este jueves BBVA Chile comunicó de manera oficial a la Superintendencia de Valores (SVS) que el pasado 25 de julio, en sesión de directorio, la matriz española BBVA S.A. les informó el interés de Scotiabank de comprar el 100% de su filial en Chile.

A través de un comunicado señalaron que “BBVA confirma que The Bank of Nova Scotia (‘Scotiabank’) ha indicado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile”. Este último punto significa que no hay un preacuerdo entre las partes, consigna el medio.

Por otro lado, si estos bancos se fusionan competirían por el quinto lugar del ránking de participación de mercado.

Alza histórica en la bolsa de Santiago

Ante ello, esta mañana las acciones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. saltaron un 23%, llegando finalmente a los 34,88%, traduciéndose en $2.900 por acción y a la vez en su mayor alza histórica y “del nivel más alto jamás alcanzado”, informa el Diario Financiero.

Actualmente el banco BBVA está valorizado en la bolsa en USD$1.350 millones.

Las negociaciones podrán concretarse en los próximos 90 días a contar del 8 de agosto.