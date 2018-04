SpaceX en camino a convertirse en la tercera compañía de tecnología más grande en EEUU

La empresa de investigaci√≥n y exploraci√≥n espacial SpaceX del famoso magnate Elon Musk podr√≠a convertirse en la tercera compa√Ī√≠a de tecnolog√≠a m√°s grande de EEUU, seg√ļn el reporte del sitio especializado Equidate.

Seg√ļn los datos presentados, los cuales eval√ļan la valoraci√≥n de la empresa, el precio de sus acciones y la cantidad total de recursos a su disposici√≥n, se espera que SpaceX reciba m√°s de 500 millones de d√≥lares en capital (aproximadamente 304 billones en pesos chilenos).

La compa√Ī√≠a, inaugurada en 2002 por Musk, se concentra en el desarrollo de soluciones para sat√©lites y exploraci√≥n espacial. √Čsta ha logrado crear varios avances importantes, como cohetes reusables que ayudar√≠an a bajar los costos de lanzamientos a la atm√≥sfera, y tecnolog√≠as nuevas para sat√©lites de comunicaci√≥n.

Una de las razones por la cual SpaceX ha logrado obtener tanto reconocimiento internacional y obtener financiamiento es su trabajo en conjunto con la NASA. La organización, que ha creado una sociedad con la empresa del magnate sud-africano, utiliza sus servicios para reabastecer a la estación espacial internacional, así también como sus cohetes para lanzamiento de satélites.

Hasta el momento, no hay una confirmación sobre lo que se hará con esta nueva inversión, sin embargo se especula que su uso podría estar vinculado a una nueva línea de manufactura para los cohetes Falcon 9 y la nave espacial Dragon, los cuales son los avances más recientes de SpaceX.

All systems and weather are go for Falcon 9’s launch of @NASA_TESS today at 6:51 p.m. EDT, or 22:51 UTC. https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/VgME3YRqwR

— SpaceX (@SpaceX) April 18, 2018