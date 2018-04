Camila Moreno anuncia un retiro indefinido de los escenarios

El pr√≥ximo 25 de mayo, Camila Moreno se presentar√° por primera vez como figura principal en el Teatro Caupolic√°n. Ser√°, en el papel, uno de los conciertos m√°s importantes de su carrera, pero tambi√©n el √ļltimo antes de un receso musical indefinido

La noticia la confirmó en entrevista con el diario La Hora, donde la voz de Te quise habló de cómo será la presentación de Pangea, su proyecto multidisciplinario, que incluye un disco doble, un cortometraje y hasta un documental.

‚ÄúDespu√©s de esto, me tomar√© un receso. Si bien este proyecto actual me abri√≥ otras dimensiones para experimentar -principalmente en el plano audiovisual- tambi√©n estoy componiendo m√ļsica nueva, y no quiero ning√ļn deadline”, afirm√≥ la cantautora, quien se mostr√≥ inc√≥moda con la necesidad de los shows en vivo.

“Me cuesta tocar en vivo y a la vez componer. Y a esto s√ļmale mi maternidad. Aunque ahora mi hijo ya est√° m√°s grande, volv√≠ a tocar cuando Le√≥n ten√≠a s√≥lo dos meses, lo que fue dur√≠simo. Entonces, necesito tomarme mi postnatal‚ÄĚ, agreg√≥ Moreno, quien a su vez est√° optimista con su primer arribo al Caupolic√°n.

“Estoy muy contenta, porque a pesar de toda la pega que ha significado planear la perfomance del concierto, creo que vamos a lograr plasmar la esencia de Pangea, que en la realidad es m√°s que el √°lbum‚ÄĚ, dijo.