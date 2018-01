Slayer anuncia que realizará gira mundial de despedida

Slayer, banda de trash metal formada en Estados Unidos en la década de los 80, anunció este lunes que realizará una última gira mundial para despedirse de su público.

El grupo está compuesto, entre otros, por Tom Araya, músico chileno nacionalizado estadounidense que es el vocalista y bajista.

Slayer realizó el anunció por medio de un mensaje en su cuenta en Twitter, que indica que “el fin está cerca… Slayer hará una gira por el mundo una vez más… (…) Slayer hará su salida con un tour final”.

The End is Near… #Slayer to tour the world one more time… pic.twitter.com/te57624kqp

— Slayer (@Slayer) January 22, 2018