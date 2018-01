Lana del Rey versus Radiohead: ¿Ladrón que roba a ladrón?

Domingo 14 enero de 2018 | Publicado a las 11:23

“Mírenme, no puedo creer lo que me han hecho”. Así dice la letra de “Get Free”, la canción de Lana Del Rey incluida en su último disco “Lust for Life”. Y en el contexto actual, bien podría ser un mensaje dirigido a Radiohead.

Ambos artistas protagonizan la noticia más reciente por derechos de autor en la industria musical. Según Del Rey, Radiohead la habría demandado por el plagio de “Creep”, aquel himno generacional que durante los 90 sonó hasta el cansancio, tanto como para que la propia banda declarara su desprecio por la canción e incluso dejara de tocarla en vivo por un largo período.

El pasado domingo 7, la artista estadounidense publicó en su cuenta de Twitter que había sido demandada por la banda inglesa en razón de las similitudes entre “Creep” y “Get Free”: “Aunque mi canción no fue inspirada por Creep, Radiohead sintió que sí y quiere el 100% de las ganancias – Les ofrecí hasta el 40% en los últimos meses, pero solo aceptarán el 100%. Sus abogados han sido incansables, así que lo resolveremos en la corte”.

Los fans reaccionaron de inmediato con hashtags como #RadioheadIsOverParty y #IStandWithLana para demostrar su apoyo a Del Rey.

Radiohead no se ha manifestado acerca del tema. Sin embargo, el 9 de enero Variety reportó que Warner/Chappel Music, el sello de la banda, emitió un comunicado negando la existencia de la demanda. La declaración confirma que la compañía ha estado en contacto con representantes de Lana Del Rey desde agosto.

“Es claro que Get Free usa elementos musicales que se encuentran en Creep y hemos solicitado que esto sea reconocido en favor de los autores de Creep”, afirma la declaración, agregando que Radiohead nunca ha dicho que “solo aceptarán el 100% de las ganancias de Get Free”.

Al respecto, los representantes de Del Rey se han mantenido en silencio, pero la artista mencionó el tema en un concierto en Denver, Estados Unidos. Allí, la cantante pidió disculpas a sus fans por lo que podría ocurrir con “Get Free” en el futuro, reconociendo que la canción tal vez desaparezca de su catálogo físico.

Antes de interpretar un medley que incluye la polémica canción, la artista declaró que “quiero que sepan que, sin importar lo que ocurra en la corte, el sentimiento que registré en esa canción, que fue mi declaración para el disco, es mi manifiesto personal”. Del Rey agregó que no se referiría más al tema ante un público que mostró su apoyo con gritos y aplausos.

El interés en la noticia ha ido en ascenso, como lo demuestra un video elaborado por el sitio especializado en música Consequence of Sound en el que se comparan ambas canciones. En menos de una semana, ya tenía más de un millón de visitas.

Sin embargo, el asunto se vuelve un poco más complejo cuando vemos la historia de “Creep”. El éxito supuestamente plagiado por Lana Del Rey ya estuvo en una situación similar, pero del otro lado.

La canción se complica

“Creep” fue el hit de 1993 que convirtió a Radiohead en una banda planetaria. Sonando en cada radio, rotando en cada canal de música y apareciendo en cada ránking, era solo cosa de tiempo para que alguien notara su similitud con alguna otra canción.

Ese otro fue el cantante y compositor británico Albert Hammond, un conocido en nuestro país que incluso estuvo en el Festival de Viña en 1977 y en 2013. Hammond (quien es padre de Albert Hammond Jr., guitarrista de The Strokes) demandó a Radiohead por haberse inspirado más de la cuenta una de sus canciones para componer “Creep”.

Se trata de “The air that I breath”, grabada por 1972 por Hammond y popularizada por la banda The Hollies en 1974. La canción se hizo conocida en Chile en su versión en español con el título “Necesito poder respirar”, interpretada por el mismo Hammond. Además, Jorge González realizó su propia versión incluida en el disco de 1999 “Mi destino”.

La estrofa de la canción de Radiohead presenta una progresión similar a la de Hammond, lo que ha propiciado interesantes experimentos en Youtube de fanáticos que han mezclado ambas canciones, demostrando así que la demanda de Hammond sí tenía bases.

En última instancia, Radiohead y Hammond llegaron a un acuerdo. Actualmente, en los créditos oficiales de “Creep” aparecen como autores Radiohead, Hammond y Mike Hazlewood, quien colaboró en su composición. Según reporta The Telegraph, Hammond ha declarado que Radiohead ha reconocido que se inspiraron en su canción y que “como ellos fueron honestos, no fueron demandados hasta el punto de ‘Lo queremos todo’. Así que terminamos recibiendo solo una pequeña parte”. Actualmente los compositores originales se llevan una parte de las ganancias de la canción.

Así las cosas, surgen algunas preguntas interesantes: Si Lana Del Rey plagió a alguien, ¿fue a Radiohead o a Albert Hammond? ¿Demandará efectivamente la banda británica a la cantante norteamericana? Y la duda más intrigante de todas: ¿Qué diría la policía del karma de todo esto?

Música y derecho

Para la tercera pregunta, por desgracia, no tenemos respuesta. Pero para las otras dos tal vez sí. De acuerdo al músico y abogado Kurt Dahl, quien trata extensamente el tema en su sitio web, no es necesario ser un músico experto para darse cuenta de que las similitudes existen.

Según Dahl, “las similitudes en las melodías de las estrofas son sorprendentes, sumado a que tienen la misma progresión de notas, el fraseo de la voz es muy similar. Para el músico y abogado, esto garantizaría algún reconocimiento de la autoría para Radiohead.

“¿Pero el 100%? Eso es codicioso. Si Lana Del Rey en realidad ofreció el 40% deberían haberlo aceptado (…), especialmente a la luz de su propio historial de plagio”, opina.

Acerca de si Hammond y Hazlewood deberían obtener también parte en la autoría, Dahl no lo descarta, refiriéndose a otros casos históricos de plagio musical, como el de Led Zeppelin. Aunque la ley establece límites temporales, la corte sí puede acoger los reclamos de este tipo, concluye Dahl.