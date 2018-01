La ecléctica lista de canciones del 2017 de Barack Obama: destacó a J-Balvin y U2

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 12:23 · Actualizado a las 12:35

Como ya es costumbre, Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, hizo un breve recuento cultural con sus libros y canciones favoritas del reciente 2017, las cuales compartió a través de su cuenta personal en Facebook.

A través del post (que suma casi un millón y medio de reacciones), el exmandatario repasó títulos tan disímiles como variados y algunos hasta desconocidos para el público masivo, sobretodo en el apartado de libros. En lo que respecta a música, Obama fue mucho más “popular”, con un playlist que se congració con buena parte de sus seguidores tanto latinos como angloparlantes.

Así, su lista de canciones quedó encabezada con J Balvin y Willy William con el hit “Mi gente”; “Havana” de Camila Cabello; “Blessed” de Daniel Caesar; “The Joke” de Brandi Carlile y “First World Problems” de Chance the Rapper, entre otros.

DJ Khaled, Jay-Z, Kendrick Lamar y U2 también aparecen en la selección, que este año tuvo un notorio giro al hip hop norteamericano y el pop de masas, el mismo impulso que ha caracterizado a la industria norteamericana en los últimos años.

Por otro lado, entre sus libros favoritos, el expresidente destacó “The Power” de Naomi Alderman, “Grant” de Ron Chernow, “Evicted: Poverty and Profit in the American City” de Matthew Desmond y “Janesville: An American Story” de Amy Goldstein, entre otros.

A continuación, ambas listas íntegras: el repaso de los libros y canciones del año según Barack Obama.

Canciones

Mi Gente – J Balvin & Willy William

Havana – Camila Cabello (feat. Young Thug)

Blessed – Daniel Caesar

The Joke – Brandi Carlile

First World Problems – Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

Rise Up – Andra Day

Wild Thoughts – DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller)

Family Feud – Jay-Z (feat. Beyoncé)

Humble – Kendrick Lamar

La Dame et Ses Valises – Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka)

Unforgettable – French Montana (feat. Swae Lee)

The System Only Dreams in Total Darkness – The National

Chanel – Frank Ocean

Feel It Still – Portugal. The Man

Butterfly Effect – Travis Scott

Matter of Time – Sharon Jones & the Dap-Kings

Little Bit – Mavis Staples

Millionaire – Chris Stapleton

Sign of the Times – Harry Styles

Broken Clocks – SZA

Ordinary Love (Extraordinary Mix) – U2

Bonus: Born in the U.S.A. – Bruce Springsteen (not out yet, but the blues version in his Broadway show is the best!)

Libros

The Power – Naomi Alderman

Grant – Ron Chernow

Evicted: Poverty and Profit in the American City – Matthew Desmond

Janesville: An American Story – Amy Goldstein

Exit West – Mohsin Hamid

Five-Carat Soul – James McBride

Anything Is Possible – Elizabeth Strout

Dying: A Memoir – Cory Taylor

A Gentleman in Moscow – Amor Towles

Sing, Unburied, Sing – Jesmyn Ward

Bonus: Coach Wooden and Me by Kareem Abdul-Jabbar and Basketball (and Other Things) -Shea Serrano