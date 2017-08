La curiosa fotografía donde Liam Gallagher aparece bailando el "Gangnam Style"

En Seúl, Corea del Sur, una escultura conmemora el hito virtual y cultural que marcó “Gangnam Style“, la canción del cantante Psy cuyo video se convirtió en un suceso para YouTube: en julio pasado, se convirtió en el video más visto en la historia del sitio web con 2,893,893,488 reproducciones. Hoy, supera los 2.383 mil millones de visitas (y sumando).

La pieza comprende dos manos gigantes de cinco metros de altura por ocho metros de ancho, que juntas hacen el gesto que Psy hizo mundialmente popular con su clip. Hablamos del “baile del caballo“, que fue reproducido por célebres personajes del mundo del espectáculo y la intelectualidad, desde Madonna al artista contemporáneo Ai Weiwei.

La obra está emplazada en el Coex, un complejo cultural del distrito Gangnam, al sudeste de la capital coreana de donde es oriundo el cantante. El lugar se ha convertido en un atractivo turístico para los extranjeros que llegan al país, y la escultura, una postal obligada para selfies y retratos multitudinarios.

De lo anterior no escapa nadie, ni anónimos ni estrellas de la música como Liam Gallagher, el exvocalista de Oasis, que ahora se embarca por primera vez en una aventura solista. Y así lo constató en su cuenta personal en Instagram, donde publicó una fotografía en el monumento haciendo el característico paso de baile.

“Oppa Gallagher Style“, escribió Liam debajo de la imagen, una instantánea curiosa debido al famoso mal humor que ha caracterizado al vocalista en su carrera. Motivos para estar feliz no le faltan: el 6 de octubre debuta su primer disco en solitario, “As You Were“, uno que lo tendrá girando por Europa y América en días en que (otra vez) hay rumores de una supuesta reunión de Oasis.