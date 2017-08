Se revelan detalles del nuevo disco de Morrissey donde vuelve a la crítica política

El ícono del rock Morrissey lanzará su primer álbum después de tres años, anunció hoy martes su nuevo sello distribuidor, que prometió una nueva inmersión en las posiciones políticas del comprometido músico británico.

Su undécimo disco en solitario, “Low in High-School“, saldrá el 17 de noviembre, dijo BMG en un comunicado. “El talento de Morrissey para mezclar opiniones políticas y melodías es más evidente que nunca en ‘Low in High School’“, captando el espíritu de un mundo en perpetuo cambio”, agregó el distribuidor.

Morrissey presentará su álbum en un concierto el 10 de noviembre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, al que seguirá una gira cuyas fechas se anunciarán más adelante, dijo el sello.

Conocido detractor de la monarquía británica y un feroz defensor de los animales, a los 58 años el fundador de la banda The Smiths continúa imprimiendo sus opiniones políticas a su rock melancólico.

Señal de sus relaciones con frecuencia tensas con la industria musical, Morissey informó de diferencias con su sello Harvest poco después del lanzamiento en 2014 de su último disco “World Peace Is None of Your Business“. El sello, una filial de Universal, rescindió su contrato con el músico.

Para “Low in High School”, Morrissey lanzó entonces su propio sello, Etienne Records, que será distribuido por BMG, una filial del conglomerado alemán de medios Bertelsmann. Para Korda Marshall, uno de los ejecutivos a cargo de las novedades en BMG, firmar con Morrissey es “un sueño“.