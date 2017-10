Autor de novela "Nunca me abandones" es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017

El británico Kazuo Ishiguro se convirtió en el ganador el Premio Nobel de Literatura de 2017.

El autor nació en Japón, pero a los seis años se trasladó a Londres donde ha vivido toda su vida.

Ishiguro “reveló en novelas de una gran fuerza emocional el abismo que hay detrás de la ilusión que tenemos de nuestra relación con el mundo”, indicó la secretaria perpetua de la Academia sueca, Sara Danius, durante el anuncio en la sala de la Bolsa de Estocolmo. “Si mezclamos Jane Austen y Kafka conseguimos Kazuo Ishiguro”, añadió Sara Danius.

Kazuo Ishiguro es autor de las novelas Lo que queda del día (The Remains of the Day) y Nunca me abandones (Never Let Me Go), las que fueron llevadas al cine.

Sucede a Bob Dylan, cuyo galardón el año pasado entusiasmo y decepcionó a partes iguales. La decisión de este año era muy esperada por parte de la crítica, que no digirió la concesión del Nobel al músico.